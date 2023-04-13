Người phụ nữ "thoát ải tử thần" khi bị mảnh kính cứa ngang cổ

Xã hội 13/04/2023 07:13

Đang đi cầu thang, người phụ nữ sống tại Thanh Hóa đã ngã vào cửa kính tầng 1 gây vỡ kính và bị một mảnh vỡ cứa ngang cổ, nguy hiểm tới tính mạng.

Theo thông tin từ báo Người lao động, vào ngày 12/4, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa thực hiện cấp cứu một người phụ nữ nhập viện trong tình trạng bị thương vùng mặt, trong đó có một vết thương rất nặng ở vùng cổ do bị kính cứa.

Người phụ nữ 'thoát ải tử thần' khi bị mảnh kính cứa ngang cổ - Ảnh 1
Chị T.T.C.T. được cấp cứu thành công, đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Người lao động

Chị T.T.C.T. được cấp cứu thành công, đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện

Theo thông tin ban đầu, sáng 2/4, trong lúc đang đi xuống cầu thang, chị T.T.C.T. (SN 1983; ngụ TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), bất ngờ bị choáng nên ngã lao đầu vào cửa kính tầng 1.

Vụ tai nạn khiến kính cửa vỡ toang, làm nhiều mảnh kính găm vào người chị, gây thương tích. Trong đó có một mảnh kính cứa vào cổ chị T. dài và rộng hơn 20 cm gây thương tích nặng, mất nhiều máu.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt, sốc mất máu, máu chảy nhiều.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, qua thăm khám, các bác sĩ xác định toàn bộ khối cơ vùng cổ trước, tĩnh mạch cảnh trước và nhiều mạch máu vùng cổ trước bị kính cứa đứt, phần cơ hàm dưới bị cứa đứt rời để lộ toàn bộ xương hàm dưới ra ngoài.

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Vào ngày 12/4, Công an xã Thới Tam Thôn (H.Hóc Môn, TP.HCM) tiếp nhận tin báo của người dân về vụ một bé trai nghi bị bạo hành trên địa bàn.

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