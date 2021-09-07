Người phụ nữ thẳng tay 'ném' bịch rau được dân quân mang đến tận nhà hỗ trợ mùa dịch: 'Cho rau như gà bới vậy ai ăn, xách về đi'

Xã hội 07/09/2021 12:51

Đoạn clip khiến nhiều người phẫn nộ vì cách ứng xử bất lịch sự, thiếu tôn trọng của người phụ nữ.

Nhằm tạo điều kiện cho người dân yên tâm ở nhà chống dịch, chính quyền ở các địa phương đều ra sức hỗ trợ lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm giúp bà con đảm bảo được cuộc sống. Có thể giá trị vật chất không cao nhưng tình cảm, tinh thần tương thân tương ái trong lúc này đều rất đáng quý.

Tuy nhiên, mới đây, một đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội đã gây ra nhiều bức xúc khi ghi lại hình ảnh người phụ nữ ném bịch rau mà nhóm dân quân đem đến tận nhà hỗ trợ. Cụ thể, khi thấy nhóm người đàn ông - được cho là dân quân, đem một túi rau cải đến cho nhưng người phụ nữ cùng chồng tỏ rõ thái độ gay gắt, lớn tiếng nạt lại.

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Người phụ nữ xua tay, từ chối nhận rau xanh hỗ trợ - Ảnh: Cắt từ clip

Thấy vậy, người quay clip mới nói rằng: "Chị này chị nói cải không ăn được nè quý vị? Cải như vậy chúng tôi cố gắng hỗ trợ hết sức mà chị nói cải như cho gà bới".

Sau đó, người phụ nữ đứng chỉ tay, một mực khẳng định không nhận rau: "Tui không cần đâu, cho mấy cái này đồ vừa phải thôi. Hỗ trợ ai cũng cho đồ ăn quá trời luôn. Cho vậy thì ăn gì?". Người chồng bên cạnh cũng "chêm" vào thêm: "Cho rau vậy ai ăn?"

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Chị cầm túi rau ném ra cửa rồi khóa cổng lại - Ảnh: Cắt từ clip

Trước tình huống này, 2 người mang rau hỗ trợ cũng tỏ ra khá bối rối, nói nếu gia đình không nhận nên báo lại. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn đứng đôi co, thậm chí chị còn cầm túi rau ném ra ngoài. Vừa lôi túi rau đi, chị vừa quát: "Thôi mấy anh đi về luôn đi, xách về luôn đi, tôi khỏi cần". Sau đó, chị đẩy 2 người đàn ông ra ngoài, khóa chặt cổng.

Đoạn clip sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đa số đều bất bình cho rằng, trong khi nhiều gia đình còn không có miếng ăn, chưa được cứu trợ kịp, vẫn miệt mài đi xin cứu trợ. Một số người khác còn nói rằng hành xử của đôi vợ chồng này là bất lịch sự, thiếu tôn trọng người cho.

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Từ khóa:   cho rau hỗ trợ hỗ trợ thực phẩm hỗ trợ bà con mùa dịch

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