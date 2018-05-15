Người phụ nữ may mắn trở về sau 18 năm bị lừa bán sang Trung Quốc

Xa nhà đi làm thuê, chị Yến cùng một người bạn bị lừa bán sang Trung Quốc. Sau 18 năm làm vợ xứ người, chị cùng hai con được một người Việt giải cứu, trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Sáng ngày 15/5, chính quyền địa phương xã Võ Liệt (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) cho biết sau 18 năm lưu lạc bên Trung Quốc, chị Hoàng Thị Yến (35 tuổi) đã may mắn trở về. Hiện, chị Yến cùng hai con đã được đoàn tụ cùng gia đình.

Chị Yến được giải cứu về Việt Nam sau 18 năm bị lừa bán qua Trung Quốc - Ảnh: Thúy Hằng

Chị Yến là con của vợ chồng bà Nguyễn Thị Ý (66 tuổi, ngụ xóm Yên Xuân, xã Võ Liệt). Cách đây 18 năm, chị Yến cùng một người bạn trong làng ra Hà Nội làm thuê. Thời gian đầu, chị vẫn liên lạc cùng gia đình. Sau đó, chị bỗng bặt vô âm tín.

Sau một thời gian tìm kiếm, người thân đau khổ khi nghe tin chị Yến cùng bạn đã bị lừa bán sang Trung Quốc.

Chị Yến bị bán làm vợ một người đàn ông bản địa, gia đình nghèo khó. Hàng chục năm sống trong cực khổ, người phụ nữ này dần quên đi quê hương của mình. Chị chỉ nhớ là người Thanh Chương (Nghệ An). Chị cũng không hi vọng có cơ hội trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Người thân và bà con lối xóm đến chúc mừng gia đình chị Yến được đoàn tụ - Ảnh: Thúy Hằng

Gần đây, có một người Việt sống và làm việc ở Trung Quốc biết rõ hoàn cảnh của chị nên đã nhờ một số người quyên góp tiền, đưa 3 mẹ con chị Yến qua cửa khẩu Trung Quốc để trở về quê hương.

Sau khi qua cửa khẩu, họ đã tìm cách liên lạc với người thân chị Yến bằng cách đăng hình ảnh, thông tin của chị lên các trang mạng xã hội, nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ, chia sẻ.

Người thân chị Yến nhận ra con mình và đã tìm đến đón 3 mẹ con chị trở về.

Bà Ý chia sẻ trong nước mắt: "18 năm không có tin tức, gia đình tôi cứ nghĩ không còn cơ hội gặp lại con mình. Nào ngờ, con may mắn sống sót trở về cùng hai cháu ngoại. Tôi không biết nói gì, chỉ ôm con, ôm cháu mà khóc vì hạnh phúc".

Bị cướp chồng và đuổi ra khỏi nhà giữa đêm với cái bụng bầu 6 tháng, người vợ bất hạnh đã làm điều này suốt 6 năm Thử hỏi còn nỗi đau nào đau hơn khi bị cướp mất chồng thậm chí còn bị chồng và bồ đuổi ra khỏi nhà giữa đêm. Để rồi người vợ đó đã có màn trả thù cao tay đến thế này.

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