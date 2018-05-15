Người phụ nữ may mắn trở về sau 18 năm bị lừa bán sang Trung Quốc

Xã hội 15/05/2018 10:29

Xa nhà đi làm thuê, chị Yến cùng một người bạn bị lừa bán sang Trung Quốc. Sau 18 năm làm vợ xứ người, chị cùng hai con được một người Việt giải cứu, trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Sáng ngày 15/5, chính quyền địa phương xã Võ Liệt (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) cho biết sau 18 năm lưu lạc bên Trung Quốc, chị Hoàng Thị Yến (35 tuổi) đã may mắn trở về. Hiện, chị Yến cùng hai con đã được đoàn tụ cùng gia đình.

Người phụ nữ may mắn trở về sau 18 năm bị lừa bán sang Trung Quốc - Ảnh 1
Chị Yến được giải cứu về Việt Nam sau 18 năm bị lừa bán qua Trung Quốc - Ảnh: Thúy Hằng

Chị Yến là con của vợ chồng bà Nguyễn Thị Ý (66 tuổi, ngụ xóm Yên Xuân, xã Võ Liệt). Cách đây 18 năm, chị Yến cùng một người bạn trong làng ra Hà Nội làm thuê. Thời gian đầu, chị vẫn liên lạc cùng gia đình. Sau đó, chị bỗng bặt vô âm tín.

Sau một thời gian tìm kiếm, người thân đau khổ khi nghe tin chị Yến cùng bạn đã bị lừa bán sang Trung Quốc.

Chị Yến bị bán làm vợ một người đàn ông bản địa, gia đình nghèo khó. Hàng chục năm sống trong cực khổ, người phụ nữ này dần quên đi quê hương của mình. Chị chỉ nhớ là người Thanh Chương (Nghệ An). Chị cũng không hi vọng có cơ hội trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Người phụ nữ may mắn trở về sau 18 năm bị lừa bán sang Trung Quốc - Ảnh 2

Người thân và bà con lối xóm đến chúc mừng gia đình chị Yến được đoàn tụ - Ảnh: Thúy Hằng

Gần đây, có một người Việt sống và làm việc ở Trung Quốc biết rõ hoàn cảnh của chị nên đã nhờ một số người quyên góp tiền, đưa 3 mẹ con chị Yến qua cửa khẩu Trung Quốc để trở về quê hương.

Sau khi qua cửa khẩu, họ đã tìm cách liên lạc với người thân chị Yến bằng cách đăng hình ảnh, thông tin của chị lên các trang mạng xã hội, nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ, chia sẻ.

Người thân chị Yến nhận ra con mình và đã tìm đến đón 3 mẹ con chị trở về.

Bà Ý chia sẻ trong nước mắt: "18 năm không có tin tức, gia đình tôi cứ nghĩ không còn cơ hội gặp lại con mình. Nào ngờ, con may mắn sống sót trở về cùng hai cháu ngoại. Tôi không biết nói gì, chỉ ôm con, ôm cháu mà khóc vì hạnh phúc".

Bị cướp chồng và đuổi ra khỏi nhà giữa đêm với cái bụng bầu 6 tháng, người vợ bất hạnh đã làm điều này suốt 6 năm

Bị cướp chồng và đuổi ra khỏi nhà giữa đêm với cái bụng bầu 6 tháng, người vợ bất hạnh đã làm điều này suốt 6 năm

Thử hỏi còn nỗi đau nào đau hơn khi bị cướp mất chồng thậm chí còn bị chồng và bồ đuổi ra khỏi nhà giữa đêm. Để rồi người vợ đó đã có màn trả thù cao tay đến thế này.

Xem thêm
Từ khóa:   người phụ nữ bị bán sang Trung Quốc người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc mua bán người

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày