Người phụ nữ 'hồn nhiên' vén áo cho lợn con uống sữa của mình ngay trên sóng truyền hình

Xã hội 09/02/2017 14:25

Việc chị em phụ nữ bị “lộ hàng” ở nơi công cộng, không còn là chuyện hiếm thấy. Tuy nhiên, việc một người phụ nữ vô tư vạch áo mình cho lợn uống sữa trước mặt phóng viên, máy quay có lẽ rất hiếm gặp.

Khi được một phóngt? viên truyền hình phỏng vấn về tình trạng của các trang trại chăn nuôi trong khoảng thời gian khó khăn vì thời tiết một người phụ nữ đã khiến mọi người xung quanh “ngượng chín mặt” khi vô tư vạch áo cho một chú lợn uống sữa trên sóng truyền hình, Mirror.

Sự việc xảy ra khi một đài truyền hình tổ chức phỏng vấn người dân sinh sống ở San Juan de Lurigancho, Lima, Peru về sự ảnh hưởng của những trận mưa bất thường và lũ lụt đến việc trồng trọt, chăn nuôi và phương pháp sơ tán vật nuôi giúp chúng an toàn tránh lũ mà người dân nơi đây đã thực hiện.

Suốt quá trình phỏng vấn, người dân tham gia trả lời rất nhiệt tình. Nhất là một người phụ nữ làm nghề nuôi heo thịt. Người này giải thích rất cặn kẽ phương pháp sơ tán đàn lợn của mình, vừa nói vừa giải thích và bắt một con lợn được đặt trong thùng gỗ ra. Ban đầu, người phụ nữ này chỉ vuốt ve con lợn, rồi ôm nó vào trong ngực. Sau đó, người phụ nữ này đã khiến phóng viên và những người xung quanh không nói nên lời vì bà ấy vừa trả lời phỏng vấn, vừa vén áo lên cho lợn con uống sữa của mình ngay trên sóng truyền hình.

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Người phụ nữ nâng đầu chú heo con lên và chuẩn bị cho nó uống sữa. Ảnh: Mirror

Hành động của người phụ nữ này không chỉ khiến phóng viên “đứng hình” mà còn khiến mọi người xung quanh hết sức ngạc nhiên. Thợ quay phim nhanh chóng dừng ghi hình cảnh phóng viên phỏng vấn bà ấy và ngay lập tức đưa máy quay sang nơi khác, nhưng vì phát sóng trực tiếp nên đoạn clip trên đã được phổ biến rộng rãi khắp nơi.

Một người dân chứng kiến sự việc cho biết: "Khi thấy bà ấy hành động như vậy (vén áo cho heo con uống sữa), tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng khi nghĩ tới tính cách của bà ấy hàng ngày thì lại cảm thấy đó là điều bình thường. Vì công việc hàng ngày là chăm sóc một đàn heo con nên có lẽ bà xem chúng như con của mình. Bên cạnh đó, tính cách thường ngày của bà ấy rất thoải mái, nên thường không để ý đến những người xung quanh. Tuy nhiên, lần này có vẻ hơi quá đáng."

Người phụ nữ 'hồn nhiên' vén áo cho lợn con uống sữa của mình ngay trên sóng truyền hình - Ảnh 2
Mọi người xung quanh ai cũng bối rối khi chứng kiến sự việc. Ảnh: Mirror

Khi đoạn clip này được phổ biến rộng rãi, đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Rất nhiều người để lại bình luận ở phía dưới đoạn clip. Một cư dân mạng nhận xét rằng “đây chính là sự chân thật của những người làm nông, không giả tạo hay kiểu cách. Mặc dù người phụ nữ này tự nhiên thái quá ở nơi công cộng”. “Mặc dù có chút phản cảm, nhưng chắc không phải chỉ có mình tôi thấy cô ấy dễ thương đâu nhỉ”, một bình luận khác của cư dân mạng. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến trái chiều lên án hành động phản cảm của người phụ nữ này.

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