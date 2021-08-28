Người phụ nữ bị sát hại trong nhà trọ ở Hà Nam

Xã hội 28/08/2021 11:37

Sau khi giết người phụ nữ ở cùng phòng trọ, nghi phạm đã đi đầu thú với cơ quan công an. Chính quyền cho biết, cả 2 ở nơi khác, vừa đến xã Phù Vân (TP. Phủ Lý, Hà Nam) đăng ký tạm trú.

Theo Pháp luật Việt Nam đưa tin, ngày 27/8, Công an TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, đang điều tra một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Phù Vân, TP. Phủ Lý. Cụ thể, khoảng 13 giờ ngày 27/8, cơ quan chức năng xã Phù Vân nhận được thông tin từ người dân địa phương về việc chị B.T.T. bị sát hại tại nhà trọ. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xuống hiện trường.

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Hung khí mà nghi phạm dùng để sát hại nạn nhân - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin của Zingnews, lãnh đạo UBND xã Phù Vân cho hay: "Nghi phạm sát hại chị T. là Bùi Văn Duân, đã đến trụ sở công an đầu thú ngay sau đó".

Theo vị này, qua xác minh của cơ quan điều tra, nạn nhân quê ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, còn nghi phạm ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Cả hai người đều mới thuê trọ và đăng ký tạm trú tại địa bàn xã Phù Vân.

Chính quyền địa phương cho hay do chị T. và Duân đều vừa chuyển đến cư trú nên chưa kịp tìm hiểu về mối quan hệ giữa cả hai.

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