Người phụ nữ bị bắt sau khi lộ clip quan hệ với hai bé trai trong nhà vệ sinh

Vào ngày 11 tháng 2, một người phụ nữ bị cảnh sát bắt vì nghi ngờ có hành vi hiếp dâm trẻ em. Do một số clip ghi lại cảnh người này quan hệ với hai bé trai trong độ tuổi từ 12 đến 14 trong nhà vệ sinh được phát tán trên mạng, theo Mirror.

Theo trang Mirror của nước Anh đưa tin thì vào thứ 7 tuần trước, cảnh sát Florida, Hoa Kỳ đã bắt giữ một người phụ nữ tên Maria Lynn Baker, vì tội hiếp dâm trẻ em và phát tán những đoạn clip khiêu dâm. Cáct? viên chức sở cảnh sát Ocala cho biết, Baker bị nghi ngờ liên quan tới vụ việc hiếp dâm trẻ em mà nạn nhân là những bé trai trong độ tuổi từ 12 đến 14. Trong quá trình điều tra, cảnh sát còn phát hiện có một người khác cũng liên quan đến sự việc là Detective Melissa Buetti, 28 tuổi, người này đã xuất hiện trong những đọan clip khiêu dâm cùng với Baker mà cảnh sát thu thập được. Theo như lời khai của Buetti thì Baker đã quan hệ với hai cậu bé, 12 và 14 tuổi trong nhà vệ sinh công cộng của Đài tưởng niệm chiến tranh ở Silver Springs Boulevard, Hoa Kỳ.

Để bảo đảm quyền công dân và cuộc sống của những cậu bé, phía cảnh sát đã từ chối yêu cầu cung câp thông tin về tên, địa chỉ và hình ảnh của những cậu bé bị hại. Họ tin rằng việc giữ bí mật những thông tin này sẽ đảm bảo cuộc sống của họ không bị làm phiền.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra và làm rõ, cảnh sát nghi ngờ ngoài hai cậu bé quan hệ với Baker trong nhà vệ sinh của Đài tưởng niệm thì vẫn còn một số nạn nhân khác. Sau khi thu thập đủ chứng cứ, tòa án sẽ đưa ra mức án phù hợp với hai người phụ nữu này. Khi thông tin này được công bố rộng rãi, đã dấy lên một làn sóng bức xúc mạnh mẽ trong dư luận. Với một đất nước xem trọng quyền công dân như nước Mỹ thì hành vi của hai người này bị lên án dữ dội. Một công dân sống trong khu vực này cho rằng: “Chắc chắn đây không phải là lần đầu họ làm vậy với lũ trẻ. Cầu mong chúa sẽ bảo vệ mang đến cho họ một cuộc sống tốt đẹp hơn”. Cư dân mạng thì cho rằng: “Tương lai của hai đứa trẻ đã bị hai người phụ nữ này phá hủy, hy vọng chúng không bị sốc tâm lý và vượt qua được khoảng thời gian khủng hoảng này. Dù sao cũng mong Chúa sẽ mang đến cho chúng những điều tốt lành”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-bi-bat-sau-khi-lo-clip-quan-he-voi-hai-be-trai-12-va-14-tuoi-trong-nha-ve-sinh-179886.html