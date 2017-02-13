Người phụ nữ bị bắt sau khi lộ clip quan hệ với hai bé trai trong nhà vệ sinh

Xã hội 13/02/2017 16:30

Vào ngày 11 tháng 2, một người phụ nữ bị cảnh sát bắt vì nghi ngờ có hành vi hiếp dâm trẻ em. Do một số clip ghi lại cảnh người này quan hệ với hai bé trai trong độ tuổi từ 12 đến 14 trong nhà vệ sinh được phát tán trên mạng, theo Mirror.

Theo trang Mirror của nước Anh đưa tin thì vào thứ 7 tuần trước, cảnh sát Florida, Hoa Kỳ đã bắt giữ một người phụ nữ tên Maria Lynn Baker, vì tội hiếp dâm trẻ em và phát tán những đoạn clip khiêu dâm.

Cáct? viên chức sở cảnh sát Ocala cho biết, Baker bị nghi ngờ liên quan tới vụ việc hiếp dâm trẻ em mà nạn nhân là những bé trai trong độ tuổi từ 12 đến 14. Trong quá trình điều tra, cảnh sát còn phát hiện có một người khác cũng liên quan đến sự việc là Detective Melissa Buetti, 28 tuổi, người này đã xuất hiện trong những đọan clip khiêu dâm cùng với Baker mà cảnh sát thu thập được. Theo như lời khai của Buetti thì Baker đã quan hệ với hai cậu bé, 12 và 14 tuổi trong nhà vệ sinh công cộng của Đài tưởng niệm chiến tranh ở Silver Springs Boulevard, Hoa Kỳ.

Người phụ nữ bị bắt sau khi lộ clip quan hệ với hai bé trai trong nhà vệ sinh - Ảnh 1
Maria Lynn Baker bị bắt vì quan hệ tình dục với hai đứa trẻ dưới tuổi vị thành niên. Ảnh: Mirror

Để bảo đảm quyền công dân và cuộc sống của những cậu bé, phía cảnh sát đã từ chối yêu cầu cung câp thông tin về tên, địa chỉ và hình ảnh của những cậu bé bị hại. Họ tin rằng việc giữ bí mật những thông tin này sẽ đảm bảo cuộc sống của họ không bị làm phiền.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra và làm rõ, cảnh sát nghi ngờ ngoài hai cậu bé quan hệ với Baker trong nhà vệ sinh của Đài tưởng niệm thì vẫn còn một số nạn nhân khác. Sau khi thu thập đủ chứng cứ, tòa án sẽ đưa ra mức án phù hợp với hai người phụ nữu này.

Người phụ nữ bị bắt sau khi lộ clip quan hệ với hai bé trai trong nhà vệ sinh - Ảnh 2
Những cậu bé bị xâm hại chỉ mới 12 và 14 tuổi. Ảnh: Mirror

Khi thông tin này được công bố rộng rãi, đã dấy lên một làn sóng bức xúc mạnh mẽ trong dư luận. Với một đất nước xem trọng quyền công dân như nước Mỹ thì hành vi của hai người này bị lên án dữ dội.

Một công dân sống trong khu vực này cho rằng: “Chắc chắn đây không phải là lần đầu họ làm vậy với lũ trẻ. Cầu mong chúa sẽ bảo vệ mang đến cho họ một cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Cư dân mạng thì cho rằng: “Tương lai của hai đứa trẻ đã bị hai người phụ nữ này phá hủy, hy vọng chúng không bị sốc tâm lý và vượt qua được khoảng thời gian khủng hoảng này. Dù sao cũng mong Chúa sẽ mang đến cho chúng những điều tốt lành”.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   t? vi con giáp ph? n? yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 1 giờ 17 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 2 giờ 47 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày