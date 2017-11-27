Người mẹ trẻ bị hôn mê sâu sau sinh do nhiễm khuẩn máu đã qua đời: Chưa một lần được thấy mặt hay ôm con vào lòng

Xã hội 27/11/2017 07:32

Sau hơn 2 tháng điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, chị Đường được trả về với gia đình và đã qua đời vào ngày 25/11.

Chị Trương Thị Đường (SN 1998, trú tại xóm Kẻo, xã Nghĩa Phúc, Tân Kỳ, Nghệ An) nằm liệt giường khi con gái vừa cất tiếng khóc chào đời do bị nhiễm khuẩn máu.

Người mẹ trẻ bị hôn mê sâu sau sinh do nhiễm khuẩn máu đã qua đời: Chưa một lần được thấy mặt hay ôm con vào lòng - Ảnh 1
Người mẹ trẻ nằm liệt giường sau khi sinh con gái - Ảnh: Lan Thái

Anh Đỗ Đình Đăng, chồng chị Đường cho biết, 2 ngày trước khi sinh, chị Đường bị sốt cao nên anh đưa vợ lên bệnh viện Đa khoa huyện Tân Kỳ theo dõi. Vừa lên bệnh viện thì chị Đường có dấu hiệu chuyển dạ và được đưa vào phòng đẻ. Không ngờ vừa sinh con ra, chị Đường đã rơi vào hôn mê sâu do nhiễm khuẩn máu.

Người mẹ trẻ bị hôn mê sâu sau sinh do nhiễm khuẩn máu đã qua đời: Chưa một lần được thấy mặt hay ôm con vào lòng - Ảnh 2
Bé gái chưa một lần được mẹ ôm vào lòng - Ảnh: Lan Thái

Sau hơn 2 tháng điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, chị Đường được trả về nhà trong tình trạng sức khỏe yếu, không còn cách chữa trị. Chị Đường đã qua đời vào sáng ngày 25/11. Từ lúc sinh con ra, người mẹ trẻ chưa một lần thấy mặt con hay được ôm con vào lòng.

Người mẹ trẻ bị hôn mê sâu sau sinh do nhiễm khuẩn máu đã qua đời: Chưa một lần được thấy mặt hay ôm con vào lòng - Ảnh 3
Chị đã qua đời vào ngày 25/11 khi tuổi đời còn rất trẻ - Ảnh: Lan Thái

Xót xa hoàn cảnh éo le của cặp vợ chồng tật nguyền nuôi con 6 tháng tuổi mắc nhiều bệnh hiểm nghèo

Xót xa hoàn cảnh éo le của cặp vợ chồng tật nguyền nuôi con 6 tháng tuổi mắc nhiều bệnh hiểm nghèo

Câu chuyện tình yêu của anh Nguyễn Văn Phú (28 tuổi) và Trịnh Thị Hằng (27 tuổi) sống tại đội 1, thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng (Hà Nội) khiến mọi người rơi nước mắt vì cảm động. Bé Lam Phong ra đời chính là quả ngọt đầu mùa của đôi vợ chồng tật nguyền ấy, thế nhưng tai họa đã bất ngờ ập đến.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹ hôn mê sau khi sinh con hôn mê hoàn cảnh thương tâm

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 3 giờ 12 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày