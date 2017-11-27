Sau hơn 2 tháng điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, chị Đường được trả về với gia đình và đã qua đời vào ngày 25/11.

Chị Trương Thị Đường (SN 1998, trú tại xóm Kẻo, xã Nghĩa Phúc, Tân Kỳ, Nghệ An) nằm liệt giường khi con gái vừa cất tiếng khóc chào đời do bị nhiễm khuẩn máu.

Anh Đỗ Đình Đăng, chồng chị Đường cho biết, 2 ngày trước khi sinh, chị Đường bị sốt cao nên anh đưa vợ lên bệnh viện Đa khoa huyện Tân Kỳ theo dõi. Vừa lên bệnh viện thì chị Đường có dấu hiệu chuyển dạ và được đưa vào phòng đẻ. Không ngờ vừa sinh con ra, chị Đường đã rơi vào hôn mê sâu do nhiễm khuẩn máu.

Sau hơn 2 tháng điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, chị Đường được trả về nhà trong tình trạng sức khỏe yếu, không còn cách chữa trị. Chị Đường đã qua đời vào sáng ngày 25/11. Từ lúc sinh con ra, người mẹ trẻ chưa một lần thấy mặt con hay được ôm con vào lòng.

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