Nạn nhân là cô bé Amber (9 tuổi), em bị chính mẹ ruột của mình là Laura Coward (50 tuổi) cho uống thuốc ngủ rồi đốt xác.

Theo thông tin từ cảnh sát, sau khi li hôn với chồng, Laura được hưởng quyền nuôi con. Trước khi vụ việc đau lòng xảy ra, Laura đã kể về kế hoạch đi ngắm sao cùng cô con gái vào cuối tuần cho bạn mình nghe. Tuy nhiên, thay vì lái xe đưa Amber đi chơi, Laura đã cho cô bé uống thuốc ngủ, sau đó nhốt cô bé trong xe ô tô, rồi nhẫn tâm đốt chiếc xe.

Để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, Laura đã để lại một mẩu giấy ở bên ngoài chiếc xe bị đốt cháy có nội dung: “ Hãy giúp tôi, đây là một tai nạn. Chìa khóa ở bên trong xe”. Sau đó, bà ta thông báo rằng Amber đã mất tích.

Hai ngày sau khi nhận được tin báo, qua điều tra, cảnh sát đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng tình nghi là Laura Corward.

Khám nghiệm tử thi cho thấy Amber đã chết vì bị hạ thân nhiệt và ngộ độc CO2.

Scott Brooker, thẩm phán tòa án Queen’s Bench Justice cho rằng tội ác của Laura thật đáng ghê tởm và gây phẫn nộ cho xã hội.

“ Không có sự trừng phạt nào là đủ cho tội ác đã gây ra với Amber. Tôi hi vọng sẽ không có đứa trẻ nào phải chịu số phận như con bé”, cha của Amber phát biểu trong đau đớn.

Tòa án đã tuyên án tù chung thân cho bị cáo Laura và người mẹ nhẫn tâm này sẽ không được hưởng bất cứ sự khoan hồng nào trong vòng 18 năm.

(Nguồn: The Sun)

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