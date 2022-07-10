Người mắc kẹt kể lại giây phút 'nghẹt thở' khi được giải cứu giữa dòng nước xiết ở Đà Nẵng

Xã hội 10/07/2022 13:38

Khi thấy nước suối dâng cao, chảy xiết, chị H. không cố tìm cách vượt qua mà đã nghĩ ngay đến số điện thoại 114 để cầu cứu lực lượng chức năng, may mắn cả nhóm đã về bờ an toàn.

Theo VOV đưa tin, chiều 9/7 vừa qua, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an thành phố Đà Nẵng đã kịp thời có mặt, đưa người bị mắc kẹt do nước suối dâng cao về nhà an toàn. Trước đó, lúc 15h30, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 nhận thông tin có 2 phụ nữ và 4 trẻ em bị mắc kẹt bên bờ suối thuộc thôn Phú Túc, xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng.

Thời điểm này, khu vực suối, nước từ thượng nguồn đổ về dâng cao, chảy xiết nên người dân không thể lội qua.Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, lên phương án, triển khai các phương tiện, thiết bị cần thiết để tổ chức cứu hộ.

Các chiến sĩ dò đường qua suối, giăng dây về phía những người bị mắc kẹt để cứu hộ. Do nước dâng cao nên việc cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Sau 1 tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng đã đưa các nạn nhân vào khu vực an toàn. 

Người mắc kẹt kể lại giây phút 'nghẹt thở' khi được giải cứu giữa dòng nước xiết ở Đà Nẵng - Ảnh 1
Các chiến sĩ căng dây thừng đưa từng người qua suối - Ảnh: VOV

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với Infonet/ Vietnamnet, chị N.V.H.H cho biết, sau vụ việc, chị nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của người thân, bạn bè hỏi thăm. Hiện nay, tâm trạng của mọi người trong đoàn đã ổn định.

Theo chị H. kể, trước khi đi cắm trại, dã ngoại, các chị đã tìm hiểu trước thông tin. Chị cũng đã từng sinh hoạt các đội nhóm nên có kỹ năng khi gặp các sự cố. Vì thế khi thấy nước suối dâng cao, chị không cố tìm cách vượt qua mà đã nghĩ ngay đến số điện thoại 114, cầu cứu lực lượng chức năng.

“Chúng tôi bình tĩnh xử lý chứ không hốt hoảng hay gì hết mặc dù địa điểm đi cắm trại, dã ngoại này là lần đầu tiên chúng tôi đến và cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp tình huống nguy hiểm như vậy” - chị H. cho hay.

Thiếu tá Nguyễn Huy Linh - Đội trưởng Đội công tác chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Đà Nẵng) cũng thông tin, khu vực bãi 6 người bị mắc kẹt cách chờ bên này khoảng 8m. Khi lực lượng cảnh sát có mặt thì nước dâng cao, chảy xiết, việc cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

“Sau khi tiếp cận hiện trường, chúng tôi đã triển khai phương án cứu hộ, cử một đồng chí thiết lập dây an toàn, mang theo dây cứu nạn cứu hộ băng qua dòng nước xiết sang bờ bên kia để thiết lập cầu dây đưa người bị nạn qua. Sau đó, cử thêm 3 đồng chí mang đai bảo hộ, áo phao qua bên kia suối, hướng dẫn người bị nạn và giúp họ di chuyển qua bờ an toàn. Sau khi di chuyển 6 người bị nạn qua bờ an toàn, các chiến sĩ tiếp tục hỗ trợ đưa đồ dùng, tài sản của người bị nạn về bờ để trao trả cho họ. Sau nhiều giờ nỗ lực, đến khoảng 17h, mọi công tác cứu nạn, cứu hộ hoàn tất” - anh Linh nhớ lại.

Qua sự việc này lần, Thiếu tá Nguyễn Huy Linh cũng khuyến cáo người dân không nên tự ý đi cắm trại, dã ngoại ở những nơi tự phát. Nếu đi thì nên hạn chế cắm trại ở nơi khu vực gần sông, suối.

Nghẹt thở cảnh giải cứu 4 trẻ em, 2 phụ nữ bị mắc kẹt bên bờ suối

Nghẹt thở cảnh giải cứu 4 trẻ em, 2 phụ nữ bị mắc kẹt bên bờ suối

Nhóm du khách gồm 2 phụ nữ, 4 cháu nhỏ tổ chức vượt suối đi dã ngoại nhưng nước lũ lên đột ngột khiến họ bị mắc kẹt không thể trở về nên đã cầu cứu lực lượng chức năng.

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