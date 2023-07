Người mắc kẹt kể lại giây phút 'nghẹt thở' khi được giải cứu giữa dòng nước xiết ở Đà Nẵng

Theo VOV đưa tin, chiều 9/7 vừa qua, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an thành phố Đà Nẵng đã kịp thời có mặt, đưa người bị mắc kẹt do nước suối dâng cao về nhà an toàn. Trước đó, lúc 15h30, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 nhận thông tin có 2 phụ nữ và 4 trẻ em bị mắc kẹt bên bờ suối thuộc thôn Phú Túc, xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng.

Thời điểm này, khu vực suối, nước từ thượng nguồn đổ về dâng cao, chảy xiết nên người dân không thể lội qua.Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, lên phương án, triển khai các phương tiện, thiết bị cần thiết để tổ chức cứu hộ.