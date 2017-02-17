Nạn nhân là Craig Wild, 47 tuổi được tìm thấy trên nền nhà với cơ thể đầy máu và có tổng cộng 117 vết thương trên người. Sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát cho biết các vết thương được tạo ra bởi rất nhiều hung khí khác nhau như dao, tua vít ngoài ra còn có nhiều vết thương do bị đấm và đá trước khi chết.

Vụ t? vi ệc xảy ra vào tháng 8 năm ngoái, sau khi Craig Wild được mời đến nhà của một người bạn là Alison Sarah Moss. Sau đó, những người láng giềng xung quanh nghe tiếng la hét và đánh nhau trong nhà bà Moss nên gọi cảnh sát đến để xem xét tình hình. Khi cảnh sát gõ cửa, Moss và Webster đã vờ như không có ở bên trong. Cuối cùng, cảnh sát đã phải phá cửa để xong vào. Cảnh tượng bên trong phòng khách khiến những người chứng kiến đều cảm thấy hốt hoảng. Trên nền nhà phòng khách, mọi bên cạnh nhiều vật dụng bị đập vỡ dính đầy máu, bên cạnh đó là một thi thể được đắp chăn. Dưới tấm chăn đó là thi thể của ông Wild, trên người ông đẫm đầy máu với vô số vết thương.

Theo báo cáo của cảnh sát, hung thủ gây ra vụ án là David Webster 49 tuổi và Alison Sarah Moss, 46 tuổi, hai người bạn thân thiết của nạn nhân.

Cảnh sát nghi ngờ, trước khi chết ông Wild đã cùng với Moss và Webster uống rượu và sử dụng ma túy. Trong cơn “phê thuốc” Moss và Webster mất kiểm soát và giết chết ông Wild khi giữa họ xảy ra tranh cãi.

Một thanh tra cảnh sát tham gia điều tra vụ án kể rằng: “Ông Wild đã được tìm thấy trên sàn phòng khách, với một chiếc chăn đầy máu phũ trên người. Chúng tôi kiểm tra được có tổng cộng 117 vết thương trên người ông Wild được gây ra bởi nhiều loại vũ khí như: dao làm bếp, tua vít, ngoài ra còn có các vết thương do bị đá, đấm. Webster còn khai báo với cảnh sát rằng khi chắc chắn Wild đã chết, anh ta còn lên kế hoạch xử lý thi thể của nạn nhân, nhưng cảnh sát đã xuất hiện khiến kế hoạch bị phá hủy”.

Vị thanh tra còn nói thêm: “Webster là thành phần hết sức nguy hiểm, hắn ta không những không hối hận về những gì mình đã làm mà còn tỏ ra rất tự hào”.

Trong khi Webster thừa nhận tất cả tội ác của mình, còn Moss lại phủ nhận tất cả, bà ta khai với cảnh sát rằng: "Trong lúc ông Wild bị giết, tôi ngồi im trên ghế và che mặt lại chứ không hề tham gia gây án".

Nhưng theo ông Dave Stopford – điều tra viên cấp cao thì cảnh sát đã tìm thấy bằng chứng phạm tội của Moss thông qua kiểm tra pháp y. Ông còn cho biết: “Khi kiểm tra camera quan sát, chúng tôi phát hiện quần áo Moss mặc trước khi gây án và quần áo khi cảnh sát kiểm tra căn hộ là khác nhau. Điều này chứng tỏ, Moss đã thay quần áo trong khi cảnh sát tiến vào”.

Hiện, Moss và Webster vẫn đang bị cảnh sát giam giữ và chờ ngày tòa tuyên án chính thức.