Người đàn ông kỷ niệm 31 năm kết hôn với vợ đã khuất khiến triệu trái tim xúc động

Tuy vợ đã mất 3 năm trước nhưng người đàn ông vẫn không quên ngày kỉ niệm đặc biệt. Ông còn mua hoa, nấu một bữa cơm ngon để thắp hương hay thậm chí viết tâm thư bày tỏ tình cảm lên Facebook khiến nhiều người xúc động.

Cách đây ít giờ, tài khoản Facebook P.T.L. đăng tải câu chuyện xúc động về tình cảm của cha mình với người mẹ đã khuất thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Chứng kiến người đàn ông lớn tuổi dành trọn tình yêu cho vợ, không ít người cảm thấy vô cùng ghen tị và có thêm niềm tin vào tình yêu đích thực. Câu chuyện tình yêu thu hút sự quan tâm cực lớn từ cộng đồng mạng - Ảnh: Facebook Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, cô gái trẻ cho biết đây là lễ kỷ niệm 31 năm ngày cưới của bố mẹ mình. Tuy mẹ cô đã mất 3 năm trước nhưng bố cô vẫn không quên ngày đặc biệt này. Ông còn mua hoa, nấu một bữa cơm ngon để thắp hương hay thậm chí viết tâm thư bày tỏ tình cảm lên Facebook. Đặc biệt hơn, người chồng lãng mạn còn dán ảnh vợ lên giỏ hoa khiến ai nấy vừa thích thú vừa cảm động.

Năm nay bị ốm nên không thể chuẩn bị chu đáo như mọi năm, ba bố con quyết định rủ nhau đi ăn tiệm - Ảnh: Facebook "Vì đi có 3 người nên nhà hàng chỉ cho 3 bộ bát đĩa. Trong lúc ngồi chờ, bố mình nói nhân viên phục vụ chuẩn bị thêm 1 bộ bát đĩa nữa để mẹ mình cùng ăn. Rồi bố lấy ra từ trong ví một bức ảnh của mẹ đặt vào bộ bát đĩa kia, ăn gì cũng gắp cho mẹ một miếng. Vừa gắp bố vừa nói 'mẹ nó ăn cua bấy nhé, này tôm em ăn đi'. Cảm giác như mẹ vẫn ở đây, gia đình mình vẫn đầy đủ 4 người. Ông còn dán ảnh vợ lên giỏ hoa khiến nhiều người thích thú và cảm động - Ảnh: Facebook Bố mình rất yêu mẹ. Hồi mẹ còn sống cũng luôn chiều chuộng chăm sóc mẹ. Tuy cuộc sống có lúc này lúc kia nhưng nhìn chung gia đình mình khá hạnh phúc. Sự ra đi của mẹ khiến cả nhà đặc biệt là bố bàng hoàng, đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Ông nói còn rất nhiều điều muốn làm cho mẹ nhưng không được nữa rồi.

Cô gái trẻ cho biết bố mình 64 tuổi và là cán bộ về hưu - Ảnh: Facebook Mình chia sẻ câu chuyện vì xúc động trước tình cảm chân thành bố dành cho mẹ, cũng không ngờ lời tâm sự nhỏ này lại tạo hiệu ứng mạnh mẽ đến vậy. Mình rất vui vì đã góp phần lan tỏa những điều đẹp đẽ, đáng yêu để mọi người có thêm niềm tin vào tình yêu và cuộc sống." Ông đặt hình vợ lên bộ chén đũa riêng và vẫn quan tâm chăm sóc như ngày nào - Ảnh: Facebook Lời tâm sự của cô gái trẻ khiến ai nấy vô cùng cảm động và mong ước có một tình yêu như vậy. "Hàng ngày trên báo đài ra rả những thông tin như ngoại tình, đánh ghen, chồng xử tệ với vợ khiến càng ngày người ta càng mất niềm tin vào tình yêu. Cảm ơn câu chuyện ấm áp của bạn và chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc nhé", Ngọc Anh bình luận. "Tình yêu thời 'ông bà anh' đẹp và cảm động quá. Chị em phụ nữ chắc phải ghen tị lắm đây, ai cũng mong tìm được một nửa đích thực để nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời như thế này mà. Hy vọng mọi người hãy luôn yêu thương và trân trọng người bạn đời của mình", My Trần bày tỏ.

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