Người đàn ông khóc lóc, khổ sở nói con ốm để 'thông chốt' kiểm dịch rồi lên mạng khoe 'chiến tích' diễn sâu để không bị xử phạt

Xã hội 02/09/2021 14:08

Để không bị xử lý lỗi vi phạm khi ra đường không cần thiết, anh D. đã khóc lóc trình bày lý do con ốm. Tuy nhiên, khi về đến nhà, người này đã lên mạng khoe màn "diễn sâu" của mình.

Theo báo Giao thông đưa tin, ngày 1/9, Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) cho biết, đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng đối với anh B.Đ.D. (SN 1991, thường trú tại xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, Hải Dương) vì ra đường sau 21h đến 5h sáng hôm sau khi không có lý do thật sự cần thiết.

Cụ thể, trước đó, khoảng 22h ngày 31/8, tổ công tác kiểm dịch của Công an xã Kim Anh (huyện Kim Thành) phát hiện anh B.Đ.D. - chủ cửa hàng hoa tại số 144 Trần Hưng Đạo, thị trấn Phú Thái (huyện Kim Thành, Hải Dương) ra đường sau 21h nên đã yêu cầu dừng xe và làm việc với anh D. về hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch Covid-19.

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Tổ công tác phát hiện anh D. ra đường sau 21h nên đã yêu cầu dừng xe và kiểm tra - Ảnh minh hoạ: Internet

Khi làm việc với tổ công tác, anh D. đã khóc và trình bày rằng việc ra đường vào đêm muộn là do về chăm con bị ốm. Thấy vậy, tổ công tác đã nhanh chóng lập biên bản về nội dung vụ việc và tạo điều kiện để anh D. kịp thời về giải quyết việc gia đình.

Tuy nhiên, ngay sau khi về đến nhà, anh D. đã đăng tải lên trang Facebook cá nhân của mình để khoe khoang về "chiến tích" diễn sâu của mình và tự nhận đã ngụy tạo lý do để tổ công tác không xử lý hành vi vi phạm phòng chống dịch.

Ngay sau khi phát hiên bài đăng, Công an huyện Kim Thành đã phối hợp Công an xã Kim Anh xác minh làm rõ hành vi ra đường không có lý do chính đáng, ngụy tạo lý do ra đường của anh D.

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