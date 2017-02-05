Người đàn ông dùng kiếm chặt đầu vợ rồi mang đi tự thú khiến dư luận xôn xao

Xã hội 05/02/2017 15:40

Sau khi phát hiện vợ mình ngoại tình với người đàn ông khác, người chồng đã dùng kiếm chặt đầu vợ mình, rồi mang chiếc đầu đó đến đồn cảnh sát tự thú, theo The Sun.

Như The Sun đưa tin, hung thủ gây ra vụ án rùng rợn này là một người nông dân, 38 tuổi tên là Narayan Singh sinh sống ở Ghareli trong Ingoria, Ấn Độ. Người này đã chặt đầu vợ của mình là Sarita, 28 tuổi sau khi bắt gặp cô ấy ngoại tình với người đàn ông khác.

Người đàn ông dùng kiếm chặt đầu vợ rồi mang đi tự thú khiến dư luận xôn xao - Ảnh 1
Narayan Singh 38 tuổi sinh sống ở Ghareli trong Ingoria, Ấn Độ đã dùng kiếm chặt đầu vợ mình. Ảnh: The Sun

Những người hàng xóm chứng kiến sựt? việc cho biết: “Narayan Singh bắt gặp vợ mình đang ân ái cùng với người đàn ông khác, quá tức giận nên anh ta đã lấy một thanh gươm chặt đứt đầu người vợ”.

Người đàn ông dùng kiếm chặt đầu vợ rồi mang đi tự thú khiến dư luận xôn xao - Ảnh 2
Hình ảnh thi thể vợ của Narayan Singh sau khi bị chồng chặt đứt đầu. Ảnh: The Sun

Hành động của Narayan Singh khiến mọi người xung quanh hoảng sợ, họ định gọi cảnh sát đến để xử lý vụ án. Nhưng trước khi có người gọi cảnh sát thì Narayan Singh đã cầm theo chiếc đầu của vợ đi đến đồn cảnh sát gần đó để tự thú và nói với họ rằng: “Vợ tôi đã phá vỡ lòng tin tôi dành cho cô ấy, đây là lí do tôi chặt đầu vợ của mình. Trước đó, tôi đã bắt gặp hai lần và tha thứ nhưng cô ấy không hề ăn năn mà vẫn tiếp tục phạm sai lầm”.

Người đàn ông dùng kiếm chặt đầu vợ rồi mang đi tự thú khiến dư luận xôn xao - Ảnh 3
Chính Narayan Singh đã cầm chiếc đầu đến đồn cảnh sát gần đo tự thú. Ảnh: The Sun

Một vài người họ hàng cho biết trước khi xảy ra vụ việc, Narayan Singh đã hai lần bắt gặp vợ mình đang ngoại tình. Anh ấy cũng đã cảnh cáo họ nếu không dừng lại thì sẽ phải gánh hậu quả nặng nề. Những người này còn cho biết, Narayan Singh đã bắt đầu theo dõi vợ của mình từ sau khi ông phát hiện vợ mình có nhân tình ở bên ngoài.

Người đàn ông dùng kiếm chặt đầu vợ rồi mang đi tự thú khiến dư luận xôn xao - Ảnh 4
Narayan Singh cho biết đây là sự trừng phạt thích đáng cho hành động ngoại tình của người vợ. Ảnh: The Sun

Vijay Khatri, nhân viên điều tra về vụ việc, cho biết: “Narayan Singh nghi ngờ vợ mình có quan hệ ngoài hôn nhân với một người đàn ông khác ở bên ngoài. Anh ta thu thập những chứng cứ đó, đống lại thành một nộ hồ sơ riêng. Vào ngày 30 tháng 1, sau khi theo thấy người vợ lén lút đi vào trong một túp lều để gặp gỡ nhân tình, Narayan Singh đã không kiềm chế được bản thân, dùng kiếm chém đứt đầu vợ của mình. Sau đó, anh ta cầm chiếc đầu ấy đi lang thang ngoài đường rồi mới vào đồn cảnh sát tự thú về hành vi giết người của mình”.

Vụ án không chỉ gây chấn động dư luận xã hội ở Ấn Độ ,à no còn lan rộng ra rất nhiều nơi trên thế gới. Và hầu hết các cư dân mạng đều cho rằng nên xử lý tội của người này thích đáng. Mặc dù người vợ nhiều lần phản bội anh ta nhưng người này cũng không thể dựa vào lý do đó để chặt đầu, cướp đi mạng sống của vợ mình.

Narayan Singh đã bị cáo buộc về tội Giết người. Theo luật lệ nước này, Narayan Singh sẽ bị giam giữ trong tù hai tuần trước khi nhận phán quyết của tòa án.

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