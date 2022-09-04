Tại cơ quan điều tra, Duẩn cho biết do nghi anh Hoàn có quan hệ bất chính với vợ mình nên dùng dao đâm chết nạn nhân

Thông tin từ Zing, ngày 4/9, TAND tỉnh Bình Phước cho biết, Bế Văn Duẩn (37 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) vừa nhận bản án 19 năm tù về tội giết người.

Cụ thể, theo cáo trạng, tháng 11/2021, Bế Văn Duẩn nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với anh Nông Văn Hoàn (39 tuổi) làm chung công ty với vợ mình, nên Duẩn bực tức nhưng giữ kín trong lòng. Trong lúc bực tức, Duẫn cầm dao đến phòng trọ anh Hoàn ở để giải quyết mâu thuẫn.

Bị cáo Bế Văn Duẩn. (Ảnh: Zing)

Bước đầu khai nhận tại cơ quan điều tra, khoảng 18h ngày 13/2, sau khi uống rượu tại phòng trọ của mình (tại phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài), Duẩn chạy xe máy đến phòng trọ vợ chồng em gái của Duẩn tại xã Tân Thành, TP Đồng Xoài để chơi. Trên xe máy của Duẩn lúc này có một con dao.

Theo đó, phòng trọ của anh Hoàn sát cạnh phòng trọ của em gái Duẩn, nên khi đang ngồi nói chuyện ở phòng của em gái, thì Duẩn thấy anh Hoàn đi ngang qua. Nhớ lại chuyện từng Duẩn nghi ngờ Hoàn qua lại với vợ mình, nên Duẩn ra xe máy, lấy con dao bỏ vào túi quần chạy về phía phòng trọ anh Hoàn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: Pháp Luật)

Sau đó, khi nhìn vào khu vực phòng tắm thấy có điện chiếu sáng, cửa phòng tắm đóng, Duẩn gọi nhưng không thấy Hoàn trả lời, Duẩn đi đến đạp cửa nhà tắm rồi dùng dao đâm liên tiếp 2 nhát trúng vùng ngực và bụng anh Hoàn khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Duẩn đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tộ

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