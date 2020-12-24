Người đàn ông cởi sạch quần áo chạy xe máy ngoài đường mặc dân tình dòm ngó nhưng vẫn không quên mang thứ này

Mặc dù đang lưu thông trên đường đông đúc, người đàn ông này vẫn thản nhiên cởi sạch quần áo chạy xe máy. Hiện hình ảnh này đang gây xôn xao khắp các trang mạng xã hội.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông cởi sạch quần áo, chạy xe người đường khiến cộng đồng mạng "dậy sóng".

Theo hình ảnh đoạn clip đang gây xôn xao mạng xã hội, không hiểu vì lý do gì mà người đàn ông này cởi sạch hoàn toàn quần áo, ngồi trên xe máy chạy ngoài đường. Mặc thiên hạ dòm ngó, người này vẫn thản nhiên như không. Tuy nhiên, dù không mặc quần áo, người đàn ông vẫn đội nón bảo hiểm, nghiêm túc chấp hành luật giao thông.

Người đàn ông cởi sạch quần áo chạy ngoài đường gây xôn xao trên mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Sau khi được chia sẻ, hình ảnh trên đã nhanh chóng thu hút được vô số bình luận từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng người đàn ông này cố tình làm vậy để thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng hoặc do cá cược thua bạn bè nên phải hành động như vậy. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng tâm thần của anh ta có vấn đề nên mới có hành động phản cảm kiểu này.

Hiện tại, mọi người vẫn chưa điều tra được danh tính người đàn ông này - Ảnh: Internet

“Chắc lại cá cược thua cái gì rồi, khổ”, H.T phỏng đoán.

“Lại làm trò để nổi tiếng trên mạng xã hội, bao nhiêu trường hợp bị ném đá rồi nhưng vẫn cố tình làm vậy để được chú ý”, một cư dân mạng bức xúc.

“Chắc có vấn đề về thần kinh rồi chứ người bình thường đâu ai dám làm như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, không mặc quần áo nhưng nhất định phải đội mũ bảo hiểm, vẫn còn ý thức được phải chấp hành luật lệ giao thông", B.N bình luận.

Hiện vẫn chưa có thêm thông tin về người đàn ông khỏa thân chạy ngoài đường này nhưng vụ việc vẫn đang được cư dân mạng bàn tán không ngừng.

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