Do vừa thấy xe cứu thương chạy ra từ quán ăn, nên H. cho rằng tài xế đang lạm dụng còi ưu tiên nên mới lạng lách phía trước, không cho vượt.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 1/11, một lãnh đạo Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho biết, Công an xã Vĩnh Hòa đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Phú Giáo, mời người đàn ông cản đường xe cứu thương đang đi đón bệnh nhân lên làm việc. Theo đó, danh tính của người đàn ông này tên T.Q.H (37 tuổi, ngụ ấp Lễ Trang, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương). Làm việc với cơ quan công an, H. thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Người này cũng cho biết, do thấy xe cứu thương chạy ra từ quán ăn rồi bật còi ưu tiên nên H. cho rằng tài xế đang lạm dụng còi ưu tiên nên mới lạng lách phía trước, không cho vượt.

Theo công an xã Vĩnh Hòa, hành vi của H. vi phạm "Không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu đi làm nhiệm vụ" được quy định Nghị định số 100 của Chính phủ nên đã lập biên bản. Đối với mức xử phạt người đàn ông này, lãnh đạo công an huyện Phú Giáo cho biết sẽ xem xét lập biên bản xử phạt hành chính và tước giấy phép lái xe có thời hạn.

Người đàn ông nghĩ tài xế lạm dụng còi cứu thương nên đã cố tình lạng lách phía trước - Ảnh: báo Người Lao động Theo thông tin từ Zingnews, ngày 31/10, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông chạy xe máy lạng lách trước xe cứu thương, không cho phương tiện này vượt qua. Khi tài xế dừng phương tiện, ông này tiếp cận đập cửa, chửi bới vì để xe cứu thương hú còi. Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại tuyến đường ở xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, Bình Dương. Anh N.C.C. (tài xế xe cứu thương) cho biết, trưa 12/10, có một bệnh nhân ở xã An Linh (huyện Phú Giáo) cần đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương nên anh đã lái xe, bật còi hú đi đón. Khi đến khu vực xã Vĩnh Hòa, anh bị một người đàn ông đi xe máy cản đường, yêu cầu tắt còi. “Do cần đến nhanh để chở bệnh nhân đi cấp cứu, tôi bật còi ưu tiên để qua các ngã 3, ngã 4 cảnh báo các phương tiện khác. Sau khi đập xe, chửi bới, người đàn ông mới rời đi” - tài xế C. cho biết.

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