Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 1/11, một lãnh đạo Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho biết, Công an xã Vĩnh Hòa đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Phú Giáo, mời người đàn ông cản đường xe cứu thương đang đi đón bệnh nhân lên làm việc.

Theo đó, danh tính của người đàn ông này tên T.Q.H (37 tuổi, ngụ ấp Lễ Trang, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương). Làm việc với cơ quan công an, H. thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Người này cũng cho biết, do thấy xe cứu thương chạy ra từ quán ăn rồi bật còi ưu tiên nên H. cho rằng tài xế đang lạm dụng còi ưu tiên nên mới lạng lách phía trước, không cho vượt.