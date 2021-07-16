Người đàn ông bị cọc bần đâm xuyên vùng hạ vị trong lúc đi làm thuê

Xã hội 16/07/2021 16:10

Mới đây, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ đã thông thông tin về một trường hợp tai nạn lao động hi hữu khi bị chiếc cọc dài đâm xuyên vào hạ vị phải nhập viện cấp cứu gấp.

Theo báo Giao Thông, ngày 16/7, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết vừa phẫu thuật cấp cứu một bệnh nhân bị tai nạn hy hữu khi không may ngã từ trên cao xuống, bị chiếc cọc bần dài khoảng 0,8 mét đâm xuyên vùng hạ vị.

Danh tính bệnh nhân này là T.V.T. (SN 1980, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) được tuyến trước chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ vào trưa ngày 14/7 trong tình trạng bị một dị vật bằng gỗ đường kính mặt ngoài khoảng 0,1 mét xuyên vùng hạ vị, gây đau đớn nhiều.

Được biết, trước đó, trong lúc cưa cây thuê gần bờ sông, anh T. đã bị ngã từ độ cao 4m và rơi trúng chiếc cọc bần bên dưới. Sau khi nhập viện bệnh nhân được xử trí cấp cứu, đánh giá vị trí dị vật, hội chẩn các chuyên khoa. Sau 50 phút nhập viện, bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu.

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Các bác sĩ phẫn thuật cho bệnh nhân T. - Ảnh: Giao Thông

Theo Nhịp Sống Việt, ê kíp phẫu thuật gồm các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp, khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức thực hiện mở đường bụng.

Các bác sĩ tiến hành rút cây cọc bần ra khỏi cơ thể bệnh nhân rồi khâu những vị trí xuyên thấu bàng quang, tuyến tiền liệt, đáy chậu, lấy ra nhiều dị vật rễ cây, bơm rửa sạch và khâu phục hồi bàng quang.

Chiếc cọc bần có kích thước dài khoảng 80cm, đầu có 3 nhánh có dính ít bùn đất, độ sâu của cây xuyên vào bụng 60cm, vị trí bẹn phải, vết thương 8cm và có rách xuyên lỗ bẹn sâu.

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Chiếc cọc được lấy ra - Ảnh: BVCC

Sau 2 tiếng, ca phẫu thuật thành công. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, vết mổ khô, không sốt, sinh tồn ổn định được theo dõi và điều trị  tiếp tại Khoa Ngoại thận - tiết niệu.

Cũng theo báo Giao Thông, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, làm nghề cưa cây thuê, vợ buôn bán nhỏ nhưng dịch bệnh cũng không buôn bán được. Do đó, Phòng Công tác xã hội của BVĐKTƯ Cần Thơ đã liên hệ các mạnh thường quân để hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho bệnh nhân.

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