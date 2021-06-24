Tại khu vực biển ở thôn An Toàn Long (xã Xuân Hội, Nghi Xuân), một người dân đi ra biển đã phát hiện một thi thể phụ nữ đang trôi dạt vào bờ. Đáng chú ý, trên cổ nạn nhân còn có một vết cắt dài 10cm.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, sáng 24/6, một người dân đi ra khu vực biển ở thôn An Toàn Long (xã Xuân Hội, Nghi Xuân) đã phát hiện một thi thể phụ nữ đang trôi dạt vào bờ. Người này lập tức trình báo lên cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Theo điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là bà L.T.S. (59 tuổi, trú tại thôn Trường Châu, xã Đan Trường, Nghi Xuân). Được biết, bà S. không có chồng con, hàng ngày bà sống một mình trong ngôi nhà nhỏ ở thôn Trường Châu.

Người dân tập trung rất động để theo dõi vụ việc - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Qua kiểm tra thi thể nạn nhân, công an phát hiện trên cổ người phụ nữ có một vết cắt dài khoảng 10cm. Đồng thời, xung quanh hiện trường, cơ quan chức năng cũng phát hiện chiếc xe đạp của nạn nhân để trên bờ biển cách đó khoảng 1,5km về phía xã Xuân Hội.

Hiện, công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân và làm rõ vụ việc.

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