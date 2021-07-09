Trong lúc lưu thông qua khu vực xóm Tân Hương, thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, Quốc Oai, người dân phát hiện thi thể phụ nữ dưới giếng nước nên nhanh chóng báo công an.

Theo Tri thức và cuộc sống, ngày 9/7, lãnh đạo UBND xã Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một người phụ nữ tử vong dưới giếng nước.

Cụ thể, trước đó, vào khoảng 6h15 phút sáng cùng ngày, người dân lưu thông đến khu vực xóm Tân Hương, thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn tá hoả khi nhìn thấy thi thể một người phụ nữ dưới giếng nước. Lập tức, người dân đã trình báo cho chính quyền địa phương và đưa thi thể người phụ nữ lên.

Hiện trường giếng nước nơi người dân phát hiện thi thể của người phụ nữ - Ảnh: Tri thức và cuộc sống

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, được biết, người phụ nữ tử vong khoảng 60 tuổi, không phải người địa phương xã. Vị lãnh đạo xã Sài Sơn cho biết giếng nước này ở địa phương cũng rộng, giếng nước từ ngày xưa của người dân. Bên cạnh đó, ông cũng nói thêm: "Chúng tôi đang tìm thân nhân của nạn nhân. Bước đầu xác định nạn nhân bị đuối nước".

Hiện nguyên nhân vụ phát hiện thi thể người phụ nữ tử vong dưới giếng ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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