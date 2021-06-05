Người đàn bà và nhân tình trẻ lên kế hoạch khiến chồng 'bay màu' nhưng lớp xi-măng 'phản chủ' đã phơi bày sự thật động trời

Xã hội 05/06/2021 11:45

Vợ báo tin chồng mất tích, cảnh sát đến nhà kiểm tra và phát hiện điều kì lạ dưới lớp xi măng trong bếp.

Vào ngày 25/5 vừa qua, chị Shahida Shaikh (27 tuổi, sống tại thành phố Dahisar, Ấn Độ) tới đồn cảnh sát để trình báo về việc anh Raees (28 tuổi) - chồng chị - đã mất tích. Người phụ nữ cho biết, anh Raees vẫn đi làm ở cửa hàng may mặc như thường lệ nhưng sau đó không thấy anh trở về nữa, liên lạc với anh cũng không được.

Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra và lấy lời khai từ những người xung quanh. Từ lời khai của hàng xóm, cảnh sát biết được rằng trong suốt 3 năm qua, chị Shahida có mối quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông trẻ tuổi tên là Amit Vishwakarma. Nhờ đó, cảnh sát đến chỗ làm của anh và tìm gặp để xác thực thông tin nhưng điều kỳ lạ là chàng trai trẻ này cũng mất tích không dấu vết. Lần cuối có người nhìn thấy anh ta là vào ngày 25/5, đúng ngày Shahida đi trình báo tin chồng mất tích. 

Cảnh sát có tra hỏi cô về sự việc trên nhưng cô ta lại không trả lời mà cố tìm cách lảng tránh. Việc này càng tăng thêm sự nghi ngờ của cảnh sát đối với người phụ nữ này.

mat tich 1
Căn bếp trong nhà chị Shahida bị xới tung lên  

Vào ngày 1/6, cảnh sát quyết định tới kiểm tra nhà của vợ chồng Shahida và nhận thấy có điều kỳ lạ trong bếp. Những viên gạch lát dưới bếp đã bị bới tung lên và được đổ bằng một lớp xi-măng mới.  

Khi bị tra hỏi về việc này, người vợ cứng họng, không nói được điều gì. Cảnh sát quyết định dỡ lớp xi măng lên để kiểm tra. Sau một hồi đào bới, cảnh sát phát hiện dưới nền nhà có một cái hố và phát hiện ra sự thật động trời được che giấu bên dưới. 

Đến lúc này, Shahida không thể chối cãi được nữa nên đành thú nhận tội ác của. Vì muốn chung sống cùng nhân tình, cô và người tình trẻ đã cùng nhau lên kế hoạch giết anh Raees.

mat tich 2
Cảnh sát tìm thấy dưới lớp xi-măng trong bếp là một cái hố chôn xác anh Raees

Shahida cho biết thêm, cô và nhân tình mất khoảng 3,5 tiếng để đào hố chôn xác chồng. Vì sợ để lại vết tích nên cả hai không sử dụng dụng cụ đào. Khi cả hai đang đào hố phi tang xác, các con của Shahida đột nhiên thức giấc và cô đã đánh lạc hướng các con bằng cách cho chúng xem tivi với âm lượng to hết cỡ. Tuy nhiên, cảnh sát tin rằng bọn trẻ có thể nhận thức được tội ác nhưng có thể bị mẹ đe dọa, buộc phải giữ im lặng. 

Trước đó, Shahida cũng từng cố gắng giết chồng bằng cách trộn thuốc ngủ vào đồ ăn của chồng. May mắn thay, số thuốc đó không hề gây ảnh hưởng tới sức khỏe của anh.

Cảnh sát cho biết toàn bộ sự việc, vào ngày 22/5, sau khi Raees đi làm về, anh đã bị nhân tình của Shahida siết cổ tới chết bằng một sợi dây ni-lông với sự giúp đỡ của cô ta. Sau đó, họ cho thi thể anh Raees vào trong bao bố, dỡ bỏ gạch lát trong bếp và đào một cái hố để chôn xác nạn nhân. Tiếp đó, cặp đôi trét xi măng mới lên thay cho lớp gạch bị dỡ. 

Shahida ngay lập tức bị cảnh sát bắt giữ. Về phía nhân tình của cô ta là Amit, hắn bị bắt vào ngày 2/6 khi đang lẩn trốn tại nhà chú ở Aarey Colony. Chị Shahida Shaikh và chồng là anh Raees đã kết hôn được 9 năm và có với nhau 2 người con.

Trước khi quyên sinh, chị họ Nguyễn Ngọc Mạnh 'mất tích' bí ẩn vào ngày sinh nhật con 5 tuổi?

Trước khi quyên sinh, chị họ Nguyễn Ngọc Mạnh 'mất tích' bí ẩn vào ngày sinh nhật con 5 tuổi?

Từ tối qua đến hôm nay, cư dân mạng đang xôn xao khi "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh vừa chia sẻ một bài viết trên trang cá nhân sau sự ra đi của một người chị họ.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng bị vợ giết vợ và nhân tình giết chồng chồng mất tích bí ẩn

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 51 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 21 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 5 giờ 41 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 6 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1