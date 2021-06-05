Người đàn bà và nhân tình trẻ lên kế hoạch khiến chồng 'bay màu' nhưng lớp xi-măng 'phản chủ' đã phơi bày sự thật động trời

Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra và lấy lời khai từ những người xung quanh. Từ lời khai của hàng xóm, cảnh sát biết được rằng trong suốt 3 năm qua, chị Shahida có mối quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông trẻ tuổi tên là Amit Vishwakarma. Nhờ đó, cảnh sát đến chỗ làm của anh và tìm gặp để xác thực thông tin nhưng điều kỳ lạ là chàng trai trẻ này cũng mất tích không dấu vết. Lần cuối có người nhìn thấy anh ta là vào ngày 25/5, đúng ngày Shahida đi trình báo tin chồng mất tích.

Vào ngày 25/5 vừa qua, chị Shahida Shaikh (27 tuổi, sống tại thành phố Dahisar, Ấn Độ) tới đồn cảnh sát để trình báo về việc anh Raees (28 tuổi) - chồng chị - đã mất tích . Người phụ nữ cho biết, anh Raees vẫn đi làm ở cửa hàng may mặc như thường lệ nhưng sau đó không thấy anh trở về nữa, liên lạc với anh cũng không được.

Vào ngày 1/6, cảnh sát quyết định tới kiểm tra nhà của vợ chồng Shahida và nhận thấy có điều kỳ lạ trong bếp. Những viên gạch lát dưới bếp đã bị bới tung lên và được đổ bằng một lớp xi-măng mới.

Cảnh sát có tra hỏi cô về sự việc trên nhưng cô ta lại không trả lời mà cố tìm cách lảng tránh. Việc này càng tăng thêm sự nghi ngờ của cảnh sát đối với người phụ nữ này.

Khi bị tra hỏi về việc này, người vợ cứng họng, không nói được điều gì. Cảnh sát quyết định dỡ lớp xi măng lên để kiểm tra. Sau một hồi đào bới, cảnh sát phát hiện dưới nền nhà có một cái hố và phát hiện ra sự thật động trời được che giấu bên dưới.

Đến lúc này, Shahida không thể chối cãi được nữa nên đành thú nhận tội ác của. Vì muốn chung sống cùng nhân tình, cô và người tình trẻ đã cùng nhau lên kế hoạch giết anh Raees.

Cảnh sát tìm thấy dưới lớp xi-măng trong bếp là một cái hố chôn xác anh Raees

Shahida cho biết thêm, cô và nhân tình mất khoảng 3,5 tiếng để đào hố chôn xác chồng. Vì sợ để lại vết tích nên cả hai không sử dụng dụng cụ đào. Khi cả hai đang đào hố phi tang xác, các con của Shahida đột nhiên thức giấc và cô đã đánh lạc hướng các con bằng cách cho chúng xem tivi với âm lượng to hết cỡ. Tuy nhiên, cảnh sát tin rằng bọn trẻ có thể nhận thức được tội ác nhưng có thể bị mẹ đe dọa, buộc phải giữ im lặng.

Trước đó, Shahida cũng từng cố gắng giết chồng bằng cách trộn thuốc ngủ vào đồ ăn của chồng. May mắn thay, số thuốc đó không hề gây ảnh hưởng tới sức khỏe của anh.

Cảnh sát cho biết toàn bộ sự việc, vào ngày 22/5, sau khi Raees đi làm về, anh đã bị nhân tình của Shahida siết cổ tới chết bằng một sợi dây ni-lông với sự giúp đỡ của cô ta. Sau đó, họ cho thi thể anh Raees vào trong bao bố, dỡ bỏ gạch lát trong bếp và đào một cái hố để chôn xác nạn nhân. Tiếp đó, cặp đôi trét xi măng mới lên thay cho lớp gạch bị dỡ.

Shahida ngay lập tức bị cảnh sát bắt giữ. Về phía nhân tình của cô ta là Amit, hắn bị bắt vào ngày 2/6 khi đang lẩn trốn tại nhà chú ở Aarey Colony. Chị Shahida Shaikh và chồng là anh Raees đã kết hôn được 9 năm và có với nhau 2 người con.