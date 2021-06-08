'Người đàn bà thép' Phương Hằng từng 'một tay' đẩy chồng cũ vào tù vì điều này

Xã hội 08/06/2021 07:34

Trước khi kết hôn với Dũng "Lò vôi", bà Phương Hằng từng có cuộc hôn nhân không mấy suôn sẻ với chồng cũ. Không chỉ kiện chồng cũ về việc chiếm đoạt vườn cao su, bà chủ Đại Nam còn kiện chồng cũ tội vu khống, đe dọa làm nhục thanh danh của bà.

Sau những màn vạch trần liên tiếp trên livestream, nữ đại gia Phương Hằng nổi lên như một hiện tượng. Từ đó, những việc liên quan đến bà từ quá khứ, đời tư không ai biết cũng lần lượt được đào lại. Cách đây vài năm, trước khi kết hôn với ông Huỳnh Uy Dũng, bà Hằng đã 2 lần đứng ra tố cáo và vạch mặt chồng cũ. Vụ kiện này cũng được xem là một trong những vụ lùm xùm nhiều tiếng tăm.

'Người đàn bà thép' Phương Hằng từng 'một tay' đẩy chồng cũ vào tù vì điều này - Ảnh 1
Vụ tố cáo chồng cũ của Phương Hằng là một trong những vụ lùm xùm nhiều tiếng tăm - Ảnh: Internet

Theo VietNamNet, năm 2001, bà Nguyễn Phương Hằng cùng chồng cũ là ông Trần Văn Thìn cùng thành lập Công ty TNHH Đông Nam Long theo tỉ lệ góp vốn là 50/50, đặt trụ sở tại quận Bình Thạnh, TP.HCM để trồng cây cao su, sản xuất và kinh doanh giống cây cao su và các loại cây công nghiệp.

Tuy nhiên, đến đầu năm 2008, cả 2 quyết định ly hôn đồng thời cũng giải thể công ty Đông Nam Long. Sau khi ly hôn, hai bên thỏa thuận thương lượng chia tài sản chung. Theo đó, ông Thìn nhận trên 200ha cao su, còn bà Hằng được chia phần nhiều hơn, trên 360 ha đất trồng cao su theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương ứng.

Song, sau ly hôn, ông Thìn vẫn lén lút duy trì hoạt động của Công ty Đông Nam Long không thông qua bà Hằng. Bên cạnh đó, ông Thìn còn làm các thủ tục, giả mạo chữ ký của bà Hằng trong 1 số giấy tờ để chuyển trụ sở công ty Đông Nam Long về Bình Phước nhằm ý đồ chiếm đoạt tài sản.

phuong hang 2
Sau khi phát hiện, bà Phương Hằng đã đâm đơn kiện ông Trần Văn Thìn chiếm đoạt 360ha rừng cao su trị giá 170 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Theo VietNamNet, ngày 31/5/2012, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Trần Văn Thìn về hành vi "giả mạo hồ sơ". Tại nhà riêng ông Thìn, cơ quan điều tra đã phát hiện, tịch thu hàng chục kilôgram tài liệu, đơn thư vu khống, từ nặc danh cho đến có chữ ký, nhưng không đề rõ họ, tên, địa chỉ,... Những văn thư phạm tội này đều theo mục đích là hãm hại bà Hằng để chiếm đoạt tài sản và gieo nhiều tin đồn không hay hạ uy tín của nữ đại gia. 

Khi biết sự việc này, bà Nguyễn Phương Hằng bức xúc: "Qua các chứng cứ mà cơ quan luật pháp thu giữ, tôi mới được biết chính ông Thìn và một người đàn bà khác có tên N.H.Y - quê ở Bến Tre là "tác giả" của những tin đồn thị phi, đầy ác ý đổ xuống đầu vợ chồng tôi trong suốt những năm qua".

phuong hang 3
Bà Hằng từng bức xúc khi bị chồng cũ đứng sau tung những tin đồn ác ý về bà và ông Dũng 'Lò vôi' - Ảnh: Internet

Chính vì việc này, một lần nữa, bà Phương Hằng lại tiếp tục gây một phen xôn xao khi kiện chồng cũ không chỉ dừng lại ở việc chiếm đoạt tài sản mà còn thêm hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự của bà. Chia sẻ với báo Lao động, bà Hằng bức xúc cho biết thêm về những tin đồn vu khống, bôi nhọ bà được lan truyền bằng nhiều cách thức như rải tờ rơi khắp Bình Dương, tung tin rác trên mạng Internet, gửi nhiều đơn bịa đặt, giả mạo chữ ký, không ghi địa chỉ rõ ràng để "tố" bà đi vay các ngân hàng hàng ngàn tỉ đồng. Bên cạnh đó, ông Thìn còn tung tin đồn rằng bà là Kim Anh - vợ ông Năm Cam, một nhân vật nổi cộm trong giới giang hồ, là người vô đạo đức. Không chỉ vậy, ông còn gửi các tin bịa đặt tới các cơ quan nhà nước, các toàn soạn báo nói rằng doanh nghiệp của ông Dũng đang "xuống dốc", "ông Dũng đã làm sẵn tờ giấy bệnh tâm thần để dọn đường cho mình".

Theo VietNamNet, sau khi đứng ra "vạch mặt" chồng cũ 2 lần, nữ đại gia Phương Hằng đã thắng kiện, đẩy chồng cũ vào trại tạm giam và bà giữ lại được vườn cao su 170 tỉ đồng. Song bà quyết định tặng lại vườn cao su đó cho bộ đội Trường Sa.

Vy Oanh: 'Nhận lời xin lỗi từ CEO Phương Hằng và tạm biệt'

Vy Oanh: 'Nhận lời xin lỗi từ CEO Phương Hằng và tạm biệt'

Chiều thứ 7 vừa qua, bà Phương Hằng bất ngờ thông báo sẽ dừng việc livestream lại. Nhiều người đoán già đoán non lý do thật sự đằng sau sự việc trên.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Hằng kiện chồng cũ Phương Hằng đẩy chồng cũ vào tù Phương Hằng tố cáo chồng cũ 2 lần

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 51 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 21 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 5 giờ 40 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 6 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1