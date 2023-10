'Người đàn bà thép' Phương Hằng từng 'một tay' đẩy chồng cũ vào tù vì điều này

Sau khi phát hiện, bà Phương Hằng đã đâm đơn kiện ông Trần Văn Thìn chiếm đoạt 360ha rừng cao su trị giá 170 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Theo VietNamNet, ngày 31/5/2012, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Trần Văn Thìn về hành vi "giả mạo hồ sơ". Tại nhà riêng ông Thìn, cơ quan điều tra đã phát hiện, tịch thu hàng chục kilôgram tài liệu, đơn thư vu khống, từ nặc danh cho đến có chữ ký, nhưng không đề rõ họ, tên, địa chỉ,... Những văn thư phạm tội này đều theo mục đích là hãm hại bà Hằng để chiếm đoạt tài sản và gieo nhiều tin đồn không hay hạ uy tín của nữ đại gia.

Khi biết sự việc này, bà Nguyễn Phương Hằng bức xúc: "Qua các chứng cứ mà cơ quan luật pháp thu giữ, tôi mới được biết chính ông Thìn và một người đàn bà khác có tên N.H.Y - quê ở Bến Tre là "tác giả" của những tin đồn thị phi, đầy ác ý đổ xuống đầu vợ chồng tôi trong suốt những năm qua".

Bà Hằng từng bức xúc khi bị chồng cũ đứng sau tung những tin đồn ác ý về bà và ông Dũng 'Lò vôi' - Ảnh: Internet

Chính vì việc này, một lần nữa, bà Phương Hằng lại tiếp tục gây một phen xôn xao khi kiện chồng cũ không chỉ dừng lại ở việc chiếm đoạt tài sản mà còn thêm hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự của bà. Chia sẻ với báo Lao động, bà Hằng bức xúc cho biết thêm về những tin đồn vu khống, bôi nhọ bà được lan truyền bằng nhiều cách thức như rải tờ rơi khắp Bình Dương, tung tin rác trên mạng Internet, gửi nhiều đơn bịa đặt, giả mạo chữ ký, không ghi địa chỉ rõ ràng để "tố" bà đi vay các ngân hàng hàng ngàn tỉ đồng. Bên cạnh đó, ông Thìn còn tung tin đồn rằng bà là Kim Anh - vợ ông Năm Cam, một nhân vật nổi cộm trong giới giang hồ, là người vô đạo đức. Không chỉ vậy, ông còn gửi các tin bịa đặt tới các cơ quan nhà nước, các toàn soạn báo nói rằng doanh nghiệp của ông Dũng đang "xuống dốc", "ông Dũng đã làm sẵn tờ giấy bệnh tâm thần để dọn đường cho mình".

Theo VietNamNet, sau khi đứng ra "vạch mặt" chồng cũ 2 lần, nữ đại gia Phương Hằng đã thắng kiện, đẩy chồng cũ vào trại tạm giam và bà giữ lại được vườn cao su 170 tỉ đồng. Song bà quyết định tặng lại vườn cao su đó cho bộ đội Trường Sa.