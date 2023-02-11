Theo cáo trạng, Nguyễn Tuấn Anh và chị Nguyễn Thị N. (SN 1978, trú tại phường Phương Liệt, quận Đống Đa) có quan hệ tình cảm với nhau. Mặc dù đã có gia đình nhưng cả hai vẫn thuê nhà trọ tại phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) để chung sống.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 10/2, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP. Hà Nội cho biết đã truy tố bị can Nguyễn Tuấn Anh (SN 1975, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội) về tội "Giết người".

Chị N. hiểu là Tuấn Anh dọa đốt phòng trọ nên nói: "Anh đốt luôn cũng được, không vấn đề gì cả!". Bực tức, Tuấn Anh chửi tục và đi đến cửa hàng xăng dầu gần đó mua 5 lít xăng về, đổ hết ra sàn phòng trọ.

Tối 20/11/2020, trong lúc cùng ăn tối tại phòng trọ, chị N. yêu cầu Tuấn Anh bỏ vợ nhưng Tuấn Anh không đồng ý nên đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, chị N. đang đứng rửa bát, Tuấn Anh chửi tục và nói: "… Hóa vàng hết!".

Thấy vậy, chị N. liền nằm ra thảm sàn phòng trọ có dính xăng thì Tuấn Anh cũng nằm xuống bên cạnh bạn gái để xăng thấm vào quần áo trên người Tuấn Anh. Sau đó, chị N. ngồi dậy, Tuấn Anh cũng ngồi dậy theo.

Đến khoảng 1 giờ sáng 21/11/2020, Tuấn Anh đứng bật lửa để hút thuốc tại lối đi chung trước cửa phòng trọ dẫn đến lửa bén vào quần áo có dính xăng trên người mình. Tuấn hoảng loạn chạy ra hướng cổng của khu nhà trọ song cổng đóng khóa nên lại chạy ngược về phía trong dãy phòng trọ, vừa chạy vừa đạp chân để cởi chiếc quần đang bốc cháy.

Khi Tuấn Anh chạy qua cửa phòng trọ của hai người thì lửa bén vào trong phòng và bùng lên.

khi thấy chị N. bị cháy, Tuấn Anh kêu cứu hàng xóm rồi lao vào hiện trường cứu bà N. đưa ra ngoài - Ảnh minh họa: Zingnews

Theo thông tin từ Zingnews, khi thấy chị N. bị cháy, Tuấn Anh kêu cứu hàng xóm rồi lao vào hiện trường cứu bà N. đưa ra ngoài. Sau đó, họ được người dân đưa đi cấp cứu. Ngày hôm sau, người phụ nữ tử vong.

Quá trình tố tụng, VKS cáo buộc Tuấn Anh biết rõ nạn nhân đã bị tẩm xăng, nhưng vẫn gây bén lửa dẫn đến cháy nhà trọ và làm bà N. tử vong. Cáo trạng đánh giá bị can gây án bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người và có tính chất côn đồ.