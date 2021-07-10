Nghi phạm sát hại mẹ vợ lẩn trốn vào rừng cây rậm rạp, 300 cảnh sát Quảng Bình cùng flycam, chó nghiệp vụ vây bắt

Xã hội 10/07/2021 07:15

Công an tỉnh Quảng Bình huy động 300 cảnh sát, flycam, chó nghiệp vụ truy bắt Lê Văn T. (SN 1988, quê ở thôn Vĩnh Tuy 3, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) đang bỏ trốn do nghi đối tượng này sát hại mẹ vợ.

Liên quan đến vụ án bà H.T.Th (54 tuổi, trú tại xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh) được phát hiện tử vong bất thường ở sau vườn nhà, theo báo Công An TP.HCM, bước đầu điều tra, cơ quan chức năng đã xác định nghi phạm sát hại nạn nhân chính là đối tượng Lê Văn T. (SN 1988, quê ở thôn Vĩnh Tuy 3, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình). Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đối tượng này đã lẩn trốn. 

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Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Công An TP.HCM

Cũng theo nguồn trên, tối 7/7, Công an tỉnh Quảng Bình nhận được nguồn tin đối tượng Triển đang lẩn trốn tại khu vực hồ thủy lợi xung quanh rừng cây rậm rạp của xã Vĩnh Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ngay lập tức, Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động 300 cán bộ, chiến sĩ công an chia thành từng nhóm nhỏ lùng sục khu vực hồ Thủy Lợi. Nhận định vị trí này có địa hình khá phức tạp, vì thế cơ quan chức năng phải đưa cả chó nghiệp vụ và dùng Flycam để truy tìm.

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Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình chỉ đạo lực lượng truy tìm nghi phạm gây án - Ảnh: Công an TP.HCM

Theo thông tin của Dân Việt, anh Nguyễn Chiến - người điều khiển flycam truy tìm đối tượng cho hay: "Khu vực nghi đối tượng ẩn náu cây cối nhiều và có lúc xuất hiện mưa lớn nên việc điều khiển flycam để tìm đối tượng cũng gặp khó". Công tác truy bắt nghi phạm được Công an tỉnh Quảng Bình ráo riết thực hiện. 

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Sử dụng chó nghiệp vụ và Flycam lần theo tung tích nghi phạm - Ảnh: Công an TP.HCM
Vụ người phụ nữ chết bất thường sau vườn ở Quảng Bình: Nghi phạm là con rể đang lẩn trốn vào rừng, công an phát hiện nhiều dấu vết máu nhỏ giọt quanh hiện trường

Vụ người phụ nữ chết bất thường sau vườn ở Quảng Bình: Nghi phạm là con rể đang lẩn trốn vào rừng, công an phát hiện nhiều dấu vết máu nhỏ giọt quanh hiện trường

Bà T. bị sát hại ngay trong vườn nhà với nhiều vết thương bất thường. Cơ quan công an sau khi điều tra đã xác định nghi phạm gây án chính là người con rể của bà.

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