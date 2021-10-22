Nghi phạm dùng dao đâm vợ cũ nhiều nhát tại tiệm cắt tóc, gội đầu đêm 20/10 đã tử vong trong tư thế treo cổ

Xã hội 22/10/2021 11:17

Sau 3 ngày gây án, nghi phạm C. được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ ở TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Sáng 22/10, trao đổi với Zingnews, đại tá Đinh Ngọc Khoa - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan chức năng phát hiện Phùng Văn C. (47 tuổi, ở phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên) đã tử vong trong tư thế treo cổ. Đây cũng là nghi phạm sát hại vợ dã man vào đêm 20/10 là bà T.T.H. (43 tuổi).

Theo vị lãnh đạo, C. và nạn nhân từng là vợ chồng nhưng do cờ bạc, nợ nần, bà H. đã quyết định ly dị với nghi phạm. Đại tá Khoa cho biết trước ngày gây án, người đàn ông này đã có một số lần nhắc đến ý định giết vợ con: "Tuy nhiên, Cường vẫn yêu vợ và nhiều lần tìm cách nối lại tình cảm nhưng bất thành. Ông ta thường xuyên theo dõi vợ và thể hiện những hành động bất thường".

Nghi phạm dùng dao đâm vợ cũ nhiều nhát tại tiệm cắt tóc, gội đầu đêm 20/10 đã tử vong trong tư thế treo cổ - Ảnh 1
Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Zingnews

Đến tối 20/10, bà H. đến quán cắt tóc, spa ở địa chỉ số 1 đường Quang Trung, phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên để ngồi chơi với chủ quán. Sau đó, nghi phạm C. đến có cầm theo con dao đâm nhiều nhát vào người bà H. rồi bỏ đi. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngày 21/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố vụ án Giết người, tổ chức truy tìm C. Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trong trường hợp nghi phạm của vụ án đã tử vong thì cơ quan chức năng sẽ đình chỉ điều tra.

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Theo đó, danh tính nghi phạm được xác định là Phùng Văn Cường (SN 1974, trú phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Sau khi sát hại vợ cũ, Cường đã điều khiển xe máy bỏ trốn.

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