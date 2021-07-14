Ngày 14/7, Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) đang điều tra vụ ông ngoại chém cháu 6 tuổi rồi lên tầng 3 nhảy xuống dưới tự vẫn.
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Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, ngày 14/7, lãnh đạo Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ông ngoại chém cháu rồi nhảy từ tầng 3 xuống tự tử.
Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào 13h cùng ngày tại xã Phùng Hưng (Khoái Châu, Hưng Yên). Vào thời điểm này, người đàn ông SN 1970, trú tại thôn Ngọc Nha Thượng (xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) đã chém cháu ngoại SN 2015.
Cụ thể, người đàn ông này đã khóa trái cửa, dùng dao đe dọa vợ và cháu ngoại, tuy nhiên người vợ đã chạy thoát thân. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, căn nhà 3 tầng đã bị khoá trái, cháu bé đang trong tình trạng nguy kịch vì bị ông ngoại dùng dao chém. Sau khi gây án, người đàn ông này đã lên tầng 3 của căn nhà rồi nhảy xuống ô-văng cửa sổ trước với ý định tự tử.
Ông Vương Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Phùng Hưng thông tin thêm: "Khi chúng tôi phá cửa vào nhà thì cháu bé đang trong tình trạng nguy kịch, người ông thì bị nhẹ hơn. Cả hai đã được đưa đi cấp cứu nhưng cháu bé đã không qua khỏi. Nguyên nhân ban đầu theo tôi được biết là do người đàn ông này ghen với vợ".
Hiện nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.