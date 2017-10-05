Nghi chồng ngoại tình, vợ cùng hai con đến tận nhà cắt tóc, bôi sơn lên đầu tình địch

Xã hội 05/10/2017 10:33

Nghi ngờ chồng ngoại tình với người phụ nữ trong thôn, bà Diệp cùng hai con tìm đến tận nhà để đánh ghen.

Sáng nay, Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế) cho biết đã triệu tập 3 người liên quan trong vụ đánh ghen vừa xảy ra trên địa bàn để điều tra, làm rõ hành vi làm nhục người khác.

Các đối tượng được triệu tập là Trần Thị Diệp (42 tuổi) cùng 2 con là Trần Thị Thòa (22 tuổi) và Trần Vĩnh (18 tuổi) cùng trú tại thôn định cư xã Phú An, huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế). Nạn nhân là chị T.T.P. (41 tuổi), người sống cùng thôn với gia đình bà Diệp.  

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận mọi hành vi sai trái của bản thân.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 26/9/2017, vì nghi chồng mình là T.V.D., 44 tuổi ngoại tình với chị P., bà Diệp kéo hai con đến tận nhà tình địch để đánh ghen.

Chị P. đang ngồi trong nhà cho con bú thì bất ngờ bị mẹ con bà Diệp xông vào kéo ra đường. Sau đó, ba mẹ con nắm tóc đè chị P. xuống đất đánh đập dã man. Họ còn lấy kéo cắt tóc, dùng nước sơn màu đỏ bôi lên đầu nạn nhân trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Một vài người hàng xóm kể lại, thậm chí bà Diệp còn có ý định lột quần áo nhưng chị P. đã kịp cản lại.

Thấy vợ bị mẹ con bà Diệp đánh đập và lăng mạ, chồng chị P. xông vào can ngăn nhưng không thành. Họ chỉ dừng lại khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường.

Nghi chồng ngoại tình, vợ cùng hai con đến tận nhà cắt tóc, bôi sơn lên đầu tình địch - Ảnh 1
Hiện tại, chị P. đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Dân Việt

Theo thông tin đăng tải trên Dân Việt, sau vụ đánh ghen, chị P. bị thương ở mắt, chấn động não và hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Công an huyện Phú Vang cho biết, vụ đánh ghen của mẹ con bà Diệp có dấu hiệu của hành vi làm nhục người khác. Đơn vị sẽ làm rõ thương tích của nạn nhân để xử lý các đối tượng theo quy định của phát luật.

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