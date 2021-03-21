Nghi án cô gái bị người yêu cũ sát hại: Trang cá nhân của người đã khuất bị tấn công chỉ trích đầy ác ý?

Xã hội 21/03/2021 16:05

Liên quan đến vụ việc một cô gái nghi bị người yêu cũ sát hại ở địa bàn tỉnh Bắc Giang, mới đây, cư dân mạng đã tìm ra trang Facbook cá nhân của nạn nhân và để lại nhiều lời chia buồn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số người lại lên tiếng chỉ trích và buông lời ác ý với người đã mất.

Từ ngày 20/3, khi sự việc cô gái  L.M.P. (SN 2002, thôn Tân Mộc, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam) bị sát hại thương tâm đã khiến dư luận không khỏi xôn xao. Một số nguồn tin cho biết, nạn nhân đang chuẩn bị kết hôn thì bị sát hại sau khi gặp người yêu cũ tên N.V.T. (SN 1995, trú xã Trường Sơn). Công an chưa đưa ra thông tin chính thức về nguyên nhân vụ việc. 

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Nạn nhân bị người yêu cũ sát hại - Ảnh: FBNV 

Trang cá nhân của cô gái trẻ nhanh chóng được cộng đồng mạng tìm ra. Nhiều người bày tỏ sự tiếc thương vô hạn và cầu mong nạn nhân ra đi thanh thản. Tuy nhiên, bên cạnh những lời chia buồn thì cô gái xấu số lại nhận được hàng loạt chỉ trích ác ý không rõ nguyên nhân từ một bộ phận cư dân mạng.

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Bình luận thương tiếc dành cho cô gái - Ảnh: FBNV 
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 Nhưng cũng có nhiều bình luận vô cùng tiêu cực, ác ý cho người đã khuất - Ảnh: FBNV 
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 Cô gái bỗng dưng 'bị gán' cho tội 'không chung thủy' một cách vô căn cứ - Ảnh: FBNV 

Ngược lại, trên trang cá nhân của T. người được cho là người yêu cũ, cũng được phát hiện tử vong cùng với cô gái trong vụ việc, cộng đồng mạng lại đặng tải nhiều lời thông cảm và sẻ chia.

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Tình hình bên Facebook chàng trai - Ảnh: FBNV

Như đã đưa tin, vụ án mạng xảy ra vào chiều 20/3, tại xã Trường Sơn (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang). Theo một số người dân cho biết, thời điểm trên, P. sau khi gặp người yêu cũ là anh T. thì đã xảy ra mâu thuẫn và cả 2 đã tử vong sau đó. 

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 Cả hai từng là người yêu của nhau - Ảnh: FBNV

Nơi xảy ra vụ án mạng là nhà của T. Ngoài ra, có thông cho rằng nạn nhân đang mang thai, sắp tổ chức đám cưới. Tuy nhiên lãnh đạo xã Trung Sơn cho biết mọi thông tin đồn đoán vẫn chưa được xác thực.

Theo như thông tin lãnh đạo UBND chia sẻ, đối tượng T. vốn là công dân sinh sống trên địa bàn xã, về nhân thân người này vốn là công dân bình thường, không có tiền án tiền sự.

Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra là rõ.

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Từ khóa:   giết người yêu mâu thuẫn tình cảm trang cá nhân

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