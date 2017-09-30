Sau khi phát hiện cậu bé bị bỏ rơi bên đường, anh cảnh sát đưa tay ra kiểm tra thì bất ngờ bị bé nắm chặt không chịu buông. Đến khi được đưa lên xe cứu thương, cậu bé lại túm chặt áo ân nhân.

Theo thông tin trên Khám phá, ngày 18/9/2017, anh Li Jianhai - cảnh sát biên phòng Tuyền Châu, Phúc Kiến (Trung Quốc) phát hiện một bé trai 5 tháng tuổi bị bỏ rơi bên đường. Ngay sau đó, anh đã đưa bé đến bệnh viện để kiểm tra.

Điều đặc biệt là, hai người dù mới gặp nhưng lại có cảm giác vô cùng thân thuộc khi bé cứ túm chặt tay cảnh sát Li Jianhai không buông.

“Cậu bé nắm lấy tay tôi rất lâu mà không hề buông ra” – cảnh sát Li Jianhai chia sẻ.

Anh Li kể tiếp, lúc bế bé trai lên xe cứu thương thì bé cứ nắm lấy áo anh. “Lần đầu tiên tôi bế một em bé như vậy. Thời điểm đó trái tim tôi thực sự tan chảy” - cảnh sát Li bộc bạch.

Theo thông tin từ bệnh viện, bé trai 5 tháng tuổi mắc bệnh viêm phổi, đồng thời não phát triển chậm hơn bình thường.

“Nếu kịp thời phục hồi chức năng, bé có thể được trở lại bình thường” – bác sĩ trực tiếp điều trị cho biết.

Hầu hết các bác sĩ, y tá tại bệnh viện đều rất yêu quý cậu bé: “Cậu bé vừa đáng yêu vừa đáng thương. Tất cả chúng tôi đều yêu quý cháu”.

Hay tin có bé trai bị bỏ rơi, người dân xung quanh thường xuyên mang bỉm, sữa, khăn và một số đồ dùng khác đến bệnh viện tặng. Một số người thì có ý định xin bé về làm con nuôi. Tuy nhiên, sau 10 ngày, bé sẽ được đưa đến trung tâm phúc lợi xã hội địa phương.

Hiện tại, vẫn chưa tìm được cha mẹ của bé là ai.

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