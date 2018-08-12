Đêm 31/7, ông Quản cùng người con dâu đi soi ngoài đồng như mọi hôm thì bất ngờ bị một con rắn cạp nia (loại khoang đen khoang trắng) cắn vào gần mắt cá chân trái của ông. Biết mình bị trúng độc, ông và người con dâu liền chạy nhanh về nhà.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngày đi làm, ban đêm, ông Trần Văn Quản (53 tuổi, ngụ thôn Ngọc Lâm, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) tranh thủ đi soi cá, soi lươn để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.

Hiện ông Quản đang được chăm sóc và điều trị tại phòng số 1, tầng 2, khoa cấp cứu, bệnh viện Bạch Mai. Đã 12 ngày trôi qua, dù được đội ngũ y bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng cho đến nay, ông Quản vẫn chưa tỉnh lại.

"Khi về đến nhà thì cơ thể chồng tôi bắt đầu tím tái, than đau đầu, chóng mặt và buồn nôn. Lúc đầu gia đình tôi đưa chồng đến một thầy lang gần đó chữa trị nhưng đi đến nơi, ông ấy đã có biểu hiện xấu nên họ lắc đầu, khuyên đưa đến bệnh viện Hà Tĩnh cấp cứu gấp. Trên đường đến bệnh viện thì chồng đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, nằm bất động từ hôm đó đến bây giờ", bà Nguyễn Thị Thán (52 tuổi, vợ ông Quản) gạt nước mắt chia sẻ.

Được biết, vợ chồng ông Quản có 5 người con, trong đó, 3 người đã lập gia đình. Hoàn cảnh khó khăn, chưa có tiền mua đất, xây nhà nên cả đại gia đình gồm 3 thế hệ vẫn sống chung trong căn nhà cấp 4 chật chội.

Đã 12 ngày trôi qua ông Quản vẫn chưa tỉnh lại - Ảnh: Gia đình cung cấp

Kinh tế gia đình phụ thuộc vào 4 sào ruộng cùng số tiền công phụ hồ bấp bênh ngày làm ngày nghỉ của ông Quản và đồng lương công nhân hàng tháng của con cái gửi về.

"Chồng tôi hiền lành lại chịu khó lắn. Đêm nào ông ấy cũng tranh thủ đi soi. Hôm nào được nhiều cá lươn mang đi bán cũng được dăm ba chục, gom góp lại để trang trải giỗ chạp, cưới xin hoặc thỉnh thoảng mua cho mấy đứa cháu hộp sữa. Hôm nào được ít thì gia đình để lại làm thức ăn.

Giờ ông ấy ra nông nổi như thế này, không biết có đủ sức mà tỉnh lại không nữa", nhìn chồng nằm bất động trên giường bệnh, bà Thán thở dài.

Từ ngày nhập viện điều trị, ông Quản không được hưởng bất kỳ loại bảo hiểm nào, chi phí đi lại, điều trị đã lên đến 80 triệu đồng. Để có số tiền này, anh em họ hàng ở quê đã bán đi tất cả những gì có giá trị trong nhà, chạy vạy vay mượn khắp nơi.

"Có phải bán nhà, cả gia đình ra đường ở tôi cũng sẽ bán đi để cứu chồng. Chỉ mong ông ấy tai qua nạn khỏi để sớm trở về với vợ con. Chồng tôi đã lam lũ, vất vả suốt cuộc đời rồi", nắm chặt tay chồng, bà Thán khóc nghẹn.

Mọi giúp đỡ cho ông Quản xin vui lòng gửi về địa chỉ, bà Nguyễn Thị Thán, thôn Ngọc Lâm, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. ĐT: 01664975063, hoặc số tài khoản của anh Nguyễn Văn Diễn (con rể ông Quản): 5903205505918, ngân hàng Agribank chi nhánh Đồng Nai.