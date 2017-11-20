Nghẹn lòng tâm sự của mẹ hiếm muộn, cưới 4 năm mới có con khi lần đầu về nhà ngoại ở cữ

Xã hội 20/11/2017 14:05

Cưới chồng 4 năm Yến Hoa mới sinh con. Chính vì vậy mà khi về bên ngoại ở cữ, bố mẹ hết mực yêu thương chiều chuộng khiến cô không nỡ quay trở về nhà nội.

Đa phần phụ nữ Việt sắp đến ngày sinh thường quay trở về nhà mẹ đẻ, cho đến lúc con đầy tháng mới về lại nhà chồng. Cảm giác đêm cuối cùng ở nhà ngoại vô cùng khó tả, vừa buồn lại vừa vui. 

Đó cũng chính là cảm xúc của chị Yến Hoa, 27 tuổi, lấy chồng 4 năm mới sinh em bé. Khi về nhà ở cữ, ông bà chiều chuộng, yêu thương hết mực nên đến lúc chuẩn bị hành lí trở về bên nội, chị Hoa đã khóc rất nhiều.

Yến Hoa tâm sự: “Còn đêm nay nữa thôi là mai mẹ con Gà phải khăn gói tạm biệt ông bà ngoại để về bên nội rồi. Sẽ chẳng còn ai bế con cho để kích sữa nữa, đêm cũng không còn cảnh ông bà thay nhau ru cháu để mẹ nó nằm cho khỏi đau lưng. Sẽ chẳng còn được ăn những món ngon bà ngoại nấu nữa”.

Nghẹn lòng tâm sự của mẹ hiếm muộn, cưới 4 năm mới có con khi lần đầu về nhà ngoại ở cữ - Ảnh 1
Ông bà ngoại chăm sóc cháu từng li từng tí - Ảnh: Internet

Nhớ đến những lúc ông bà cưng nựng, nói chuyện với cháu, Yến Hoa kể: “Hôm qua, ông ngoại Gà vừa bế Gà vừa nói chuyện ‘Còn mai nữa thôi là tạm biệt rồi, ông nhớ con lắm nhưng mẹ con phải tự lập thôi’, đang ngồi hút sữa nghe ông nói thế mà òa khóc”.

Vì lấy chồng 4 năm Yến Hoa mới sinh con nên ông bà chăm cháu rất cẩn trọng: “Mẹ Gà vất vả 4 năm lấy chồng mới có được Gà, mẹ con bế nhau đi trong nhà ông cũng dặn bế khéo không ngã, coi mẹ với Gà như 2 đứa trẻ con bế nhau” - Hoa nói.

Nghĩ đến cảnh sắp phải xa bố mẹ, Yến Hoa bùi ngùi: “Mai đi rồi, cái phòng cũng trống trơn, không còn tiếng bà mỗi sáng cười đùa tập thể dục rửa mặt cho Gà con, không còn tiếng ông vỗ về ‘Cháu yêu của ông đây mà’. Ông bà không có con trai, mai đi rồi lại lủi thủi, nhà lại vắng tiếng mẹ con cười đùa.

Giờ nằm ôm con ngủ mà cứ khóc thôi, bao nhiêu tình cảm giữ trong lòng nhưng chưa bao giờ nói với bố mẹ. Bên bố mẹ con lúc nào cũng là trẻ con thôi, kiếp sau mong cho ông bà được làm ông bà nội”.

Yến Hoa là người Thái Bình. Cô cùng chị gái đều lấy chồng và sinh sống tại Hà Nội, ở nhà giờ chỉ còn hai ông bà lủi thủi.

Nghẹn lòng tâm sự của mẹ hiếm muộn, cưới 4 năm mới có con khi lần đầu về nhà ngoại ở cữ - Ảnh 2
Sợ con gái mới sinh đau lưng, ông bà thay phiên nhau dỗ cháu ngủ - Ảnh: Internet

Tâm sự của Yến Hoa khiến rất nhiều mẹ trẻ đang nuôi con nhỏ vô cùng xúc động vì đồng cảm.

Chị Yến Hoa tâm sự cùng PV Trí Thức Trẻ: “Mình lấy chồng 4 năm rồi nhưng khó khăn về đường con cái. Hai vợ chồng chạy chữa đủ nơi tốn không biết bao nhiêu tiền. Ông bà ngoại thấy vậy còn định cho tiền đi làm thụ tinh ống nghiệm nhưng may quá Tết năm ngoái trời thương lại cho bé Gà nên cả nhà mừng vui lắm”.

Trước hôm về nhà nội, ông bà dặn dò bé Gà: “Con đi con tự lập, con trưởng thành nhé. Ông bà chỉ chăm con được lúc còn non thôi”. Chị Hoa kể, vừa nghe ông dặn dò xong nhìn sang đã thấy mẹ rơi nước mắt. 

Nghẹn lòng tâm sự của mẹ hiếm muộn, cưới 4 năm mới có con khi lần đầu về nhà ngoại ở cữ - Ảnh 3
Đêm cuối trước khi cháu về nhà nội, bà đã khóc rất nhiều - Ảnh: Internet

Qua câu chuyện của Yến Hoa mới thấy, có sinh con thì mới hiểu hết tình cảm của bố mẹ. 

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