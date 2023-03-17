Nghề giúp việc sẽ chuyên nghiệp hơn nhờ trung tâm đào tạo miễn phí bTaskee

bTaskee - Công ty tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ vào việc đặt người giúp việc qua ứng dụng trên điện thoại. Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu ngày một tăng cao của xã hội. Ngày 08/03/2023 vừa qua, bTaskee đã khai trương trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ Đối tác đầu tiên tại quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Đánh dấu bước tiến quan trọng và khẳng định vị trí của mình trong lĩnh vực dịch vụ giúp việc gia đình tại Việt Nam.

Phòng đào tạo kỹ năng chuyên môn cho người lao động thông qua các bài giảng cập nhật mới nhất - Ảnh bTaskee

Đây là trung tâm đào tạo lao động giúp việc hoàn toàn miễn phí đầu tiên tại Việt Nam. Tại trung tâm, người lao động sẽ được cung cấp những kiến thức cần thiết để người giúp việc trở nên chuyên nghiệp và đáp ứng được nhu cầu khắt khe của khách hàng.

Không chỉ giúp người giúp việc cập nhật kiến thức mới nhất về công việc, trung tâm đào tạo còn tạo điều kiện cho họ trau dồi kỹ năng mềm, từ kỹ năng giao tiếp đến kỹ năng quản lý thời gian và công việc.

Trung tâm đào tạo của bTaskee sử dụng phương pháp đào tạo linh hoạt, tùy chỉnh theo nhu cầu và trình độ của từng cá nhân để người lao động nhanh chóng cải thiện được kỹ năng. Bên cạnh đó, các buổi đào tạo còn được giảng dạy bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm, cam kết đem đến cho người lao động những kiến thức bổ ích và thiết thực nhất.

Ngoài việc được đào tạo kỹ năng thông qua các bài giảng, các Cộng tác viên (CTV) của bTaskee còn được thực hành cùng với các trang thiết bị, dụng cụ làm việc hiện đại với các khu vực mô phỏng bao gồm: Nhà bếp, phòng ngủ, phòng khách, nhà vệ sinh,... để CTV được thực hành song song cùng các bài giảng.

Tất cả lao động mới đã và sẽ gia nhập vào hệ thống CTV của bTaskee đều được miễn phí tham gia đào tạo. Sau khi vượt qua các bài kiểm tra và đánh giá, bTaskee cam kết các CTV có thể tự tin đảm nhận công việc và xử lý công việc theo đúng quy trình và có bài bản nhất.

Đội ngũ Cộng Tác Viên bTaskee - Ảnh bTaskee

Với trung tâm đào tạo miễn phí, bTaskee mong muốn tạo ra một môi trường chuyên nghiệp và phát triển cho người giúp việc, đồng thời giúp cải thiện chất lượng dịch vụ cho khách hàng. Đây là một sáng kiến đáng khen ngợi và chứng tỏ bTaskee luôn quan tâm và đầu tư cho nghề giúp việc tại Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở khâu tuyển chọn và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, các CTV khi đến với bTaskee được nhận chính sách phúc lợi về hỗ trợ tai nạn lao động (bCare) lên đến 100 triệu đồng.

Đối với các CTV có trên 200 giờ làm việc và đánh giá 4,8 sao sẽ được đề xuất khóa đào tạo CTV Premium. Với nhóm CTV Premium này, họ sẽ được nhận những công việc cao cấp với mức thù lao cao hơn.

bTaskee - Ứng dụng gia đình số 1 Việt Nam

Được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại và quy trình làm việc chuyên nghiệp, bTaskee khẳng định vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ gia đình tại Việt Nam.

Tính tới 2023, với 7 năm hoạt động không ngừng nghỉ, bTaskee ngày càng cải tiến chất lượng dịch vụ và đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tiện lợi, nhanh chóng. Từ giao diện ứng dụng, cách thức đặt lịch cho đến người làm chuyên nghiệp, tận tâm.

Hiện tại, bTaskee đã ra mắt 12 dịch vụ gia đình tiện ích bao gồm: Dọn dẹp nhà, Tổng vệ sinh, Trông trẻ, Nấu ăn, Đi chợ, Giặt ủi, Vệ sinh máy lạnh, Vệ sinh sofa, rèm, thảm và nệm (xem thông tin), Dọn dẹp buồng phòng, Chăm sóc người bệnh/người cao tuổi và Phun khử khuẩn.

12 dịch vụ giúp việc gia đình tiện ích trên ứng dụng bTaskee

Mục tiêu của bTaskee là hướng tới trở thành siêu ứng dụng gia đình tại Đông Nam Á. Tính cả thị trường mới mở gần đây nhất là Huế thì bTaskee đã có mặt hoạt động trên 19 thành phố ở Việt Nam và Thái Lan. Dự kiến trong năm nay, bTaskee sẽ sớm phát triển và mở rộng hoạt động tại nhiều thị trường mới như Indonesia, Malaysia…

Trung tâm Hỗ trợ và Đào tạo Đối tác bTaskee chính là một bước tiến đáng mừng cho ngành dịch vụ gia đình tại Việt Nam, tạo tiền đề thuận lợi cho hướng phát triển lâu dài và các mục tiêu đề ra của bTaskee. Đây cũng chính là một cơ hội cho người giúp việc có thể học hỏi, phát triển kỹ năng và nâng cao chất lượng dịch vụ của mình. Đồng thời, khách hàng cũng sẽ được trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp hơn từ bTaskee. Hãy đăng ký và trở thành người giúp việc theo giờ chuyên nghiệp với trung tâm đào tạo miễn phí của bTaskee ngay hôm nay!

Xem thêm thông tin tại website: https://www.btaskee.com/