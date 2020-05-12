Nghe con than nóng, ông bố lắp điều hòa cho con, nhìn căn phòng dù không sang trọng nhưng ai cũng ứa nước mắt

Xã hội 12/05/2020 15:21

Nhiều giờ qua, câu chuyện xúc động của một người bố nghèo được cư dân mạng chia sẻ không ngừng.

Tình cảm gia đình là thứ vô cùng thiêng liêng. Bố mẹ luôn là người sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì con cái. Trước đây, có không ít câu chuyện xúc động liên quan đến bố mẹ được chia sẻ trên mạng xã hội nhận được sự đồng cảm của đông đảo người dùng. 

Mới đây, một ông bố đã đăng tải câu chuyện dành dụm tiền cho để lắp điều hòa cho con trong mùa nắng nóng khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Cụ thể, anh kể: “Hè nắng nóng như đổ lửa, mỗi đêm con trẻ kêu nóng, mình là bố mẹ mà chẳng làm được gì, nhiều khi chỉ biết ứa cả nước mắt. Giờ thì đã sắm một cái điều hòa để con ngủ ngon giấc, cơm áo gạo tiền tính sau.

Không đủ điều kiện để ngăn phòng, đành phải dùng bạt để ngăn ra. Nhìn trông buồn cười mà thôi cũng kệ”. 

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Bức ảnh và câu chuyện xúc động của người bố khiến không ít người ứa nước mắt - Ảnh: Facebook

Kèm theo đó, người bố còn chia sẻ bức ảnh chụp lại “căn phòng máy lạnh” của gia đình. Khác với những căn phòng rộng rãi, thoải mái của những gia đình khá giả, căn phòng này được vây kín bằng bạt, thứ đáng giá nhất chính là chiếc máy lạnh mới tinh. Dù đơn sơ nhưng có thể thấy căn phòng này chất chứa tình thương của bố mẹ dành cho đứa con nhỏ của mình.

Ngay sau đó, bức ảnh cảm động này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều xúc động trước tình cảm ông bố dành cho con.

“Đúng là trên đời này, chỉ có bố mẹ là thương con nhất. Chúc gia đình nhỏ của anh mãi hạnh phúc và sớm có được ngôi nhà khang trang hơn nhé”, L.O gửi lời chúc phúc.

“Nhìn ảnh này làm mình nhớ bố ghê, hồi xưa nhà mình cũng nghèo, nhưng mà bố chưa bao giờ phải để các con chịu khổ. Lúc nào có đồ ăn ngon, bố mẹ đều nhường cho con ăn hết”, A.M xúc động chia sẻ kỷ niệm về bố mẹ.

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