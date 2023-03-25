Nghệ An: Nổ bình gas, bé 7 tuổi bị mảnh sành găm sâu vào đùi

Xã hội 25/03/2023 11:04

Ngay sau khi vào viện, bệnh nhi được khám, sơ cứu băng bó cầm máu vết thương và chụp phim X-quang.

Theo thông tin từ VTV, khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa tiếp nhận bệnh nhi 7 tuổi bị đa vết thương do mảnh sành bắn vào đùi sau vụ tai nạn nổ bình gas.

Ngay sau khi vào viện, bệnh nhi được khám, sơ cứu băng bó cầm máu vết thương và chụp phim X-quang. Phim chụp phát hiện có đa dị vật cản quang đầu trên đùi trái và cẳng chân phải. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu xử trí vết thương lấy dị vật.

Quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện dị vật là mảnh sành xuyên từ mặt ngoài đùi trái, đi giữa lớp cơ thẳng đùi vào đến vùng dưới bẹn nơi có bó mạch thần kinh đi qua. Dị vật gãy làm đôi, một mảnh ở phía ngoài vết thương, còn một mảnh nằm sâu bên trong, để lại đường hầm nằm dưới lớp cơ.

Đặc biệt, mảnh dị vật ở phía trong nằm sát ngay bên cạnh bó mạch thần kinh đùi, nhưng chưa gây tổn thương đến bó mạch. Tuy nhiên, việc gắp dị vật ra để không ảnh hưởng đến mạch máu thần kinh của bệnh nhân là điều không hề dễ dàng.

Nghệ An: Nổ bình gas, bé 7 tuổi bị mảnh sành găm sâu vào đùi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, sau hơn 2 giờ đồng hồ căng thẳng, cuộc mổ kết thúc an toàn, dị vật được lấy ra, vết thương được rửa sạch và khâu phục hồi lại.

Sau ca phẫu thuật, bệnh nhi được chăm sóc hồi sức hậu phẫu, kiểm soát chống nhiễm trùng chặt chẽ. Đến nay, sau 2 tuần điều trị, bệnh nhi đã được xuất viện về nhà.

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