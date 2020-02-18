Nghệ An: Ngư dân tá hỏa phát hiện thi thể không nguyên vẹn khi kéo lưới

Xã hội 18/02/2020 16:02

Trong khi đánh cá, 2 ngư dân phát hiện phần đầu và tay của một thi thể không nguyên vẹn mắc vào lưới.

Mới đây, trao đổi với báo chí, ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết 2 ngư dân của địa phương vừa phát hiện thi thể không nguyên vẹn khi đánh cá trên biển.

Cụ thể theo thông tin trên VOV, vào khoảng 10 giờ ngày 17/2, trong lúc đang kéo lưới trên biển, cách đảo Hòn Ngư khoảng 2 hải lý về phía Tây Nam, ông Nguyễn Văn Thiết (trú tại Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An) chủ tàu cá NA 81118 phát hiện một chiếc đầu người mắc vào lưới.

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2 bộ phận của một thi thể không nguyên vẹn vướng vào lưới của người dân ở Nghệ An - Ảnh: Internet

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, ông Trần Văn Huệ chủ tàu cá NA 3623 phát hiện 1 cánh tay người bị mắc trong lưới. Ngay sau khi phát hiện bộ phận thi thể người, hai chủ tàu cá đã nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Hiện các chủ thuyền đã chôn cất 2 bộ phận thi thể này theo phong tục địa phương.

Cô gái Trung Quốc bị sát hại, phi tang xác

Cách đây không lâu, người dân tại Đà Nẵng cũng vừa phát hiện một thi thể không nguyên vẹn trôi dạt trên sông. Cụ thể, vào ngày 7/2, phát hiện một chiếc vali màu đỏ trôi trên sông Hàn, người dân mở ra thì thấy một thi thể bị phân xác nên trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Ngay khi nhận được tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, công an bắt giữ đối tượng Xiao Qui Ping (sinh năm 1993, quốc tịch Trung Quốc).

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Nghi can trong vụ án cô gái bị sát hại, phân xác ở Đà Nẵng khai do mâu thuẫn tiền bạc nên sát hại nạn nhân - Ảnh: Internet

Nạn nhân được xác định là cô gái họ Bao (30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Nguyên nhân xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng là do xảy ra mâu thuẫn trong lúc chia tiền đánh bạc. Vào ngày 15/2 vừa qua, cơ quan CSĐT - Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố bị cáo, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Xiao Qui Ping.

Vụ cô gái bị phân xác nhét vào vali ở Đà Nẵng: Rùng mình lời khai của nghi phạm 

Vụ cô gái bị phân xác nhét vào vali ở Đà Nẵng: Rùng mình lời khai của nghi phạm 

Liên quan đến vụ cô gái bị sát hại tại Đà Nẵng, nghi phạm khai do mâu thuẫn tiền đánh bạc nên giết nạn nhân.

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