Đang trên đường đi chợ, người phụ nữ bị gã đàn ông chặn đường cầm dao đâm tử vong tại chỗ.

Mới đây, trên địa bàn phường Hưng Bình (TP. Vinh, Nghệ An) xảy ra án mạng kinh hoàng khiến một người phụ nữ tử vong. Ông Phan Thanh Sơn - Chủ tịch phường Hưng Bình đã xác nhận sự việc.

Theo thông tin đăng tải trên Pháp luật và bạn đọc, khoảng 8 giờ 30 sáng nay (27/7), chị V.A. (42 tuổi, sống tại chung cư KT, phường Quán Bàu, TP. Vinh) điều khiển xe máy mang BKS: 37B2- 69xxx lưu thông trên đường thuộc hẻm 5, ngõ 1, đường Lê Lợi, khối Vinh Tiến (phường Hưng Bình).

Lúc này, chị A. bị một người đàn ông chặn lại, cầm dao đâm tử vong tại chỗ. Gây án xong, hung thủ điều khiển chiếc xe máy rời khỏi hiện trường.

Hiện trường án mạng kinh hoàng - Ảnh: Internet

Người phụ nữ đang đi chợ thì bị chặn đường đâm tử vong - Ảnh: Internet

Hung thủ đâm tử vong người phụ nữ - Ảnh: Internet

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, người đàn ông và người phụ nữ này có quen biết nhau. Nhiều người đã cung cấp một số thông tin nhận dạng hung thủ cho cơ quan công an để điều tra vụ việc. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, truy bắt hung thủ gây án.

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