Nghệ An: 5 giáo viên mầm non xin nghỉ sau khi lộ tin nhắn miệt thị phụ huynh

Xã hội 28/04/2023 14:38

Trước đó, ngày 26/4, hình ảnh đoạn tin nhắn được cho là của các giáo viên tại một cơ sở mầm non ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) với những lời lẽ chưa chuẩn mực nói về phụ huynh lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Theo nguồn tin từ Báo Người Đưa tin, ngày 28/4, ông Hồ Ngọc Hoàng, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, sau sự việc xảy ra đã có 5/6 giáo viên tại cơ sở này xin nghỉ việc. Kết thúc tuần này, giáo viên còn lại cũng xin nghỉ.

Theo thông tin ban đầu, cơ sở mầm non tư thục Ngôi Sao được thành lập gần một năm, có khoảng 70 trẻ nhỏ, 6 cô giáo và 2 nhân viên nấu ăn.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp lại các đoạn tin nhắn trong nhóm kín của một nhóm giáo viên mầm non tư thục Ngôi Sao. Điều khiến dư luận chú ý là bởi, trong suốt đoạn hội thoại trao đổi của các giáo viên nói trên không hề đề cập đến nội dung chuyên môn mà chủ yếu là những lời lẽ có tính miệt thị, nói xấu học sinh và một số phụ huynh có con học tại cơ sở này.

Nghệ An: 5 giáo viên mầm non xin nghỉ sau khi lộ tin nhắn miệt thị phụ huynh - Ảnh 1
Những tin nhắn bị rò rỉ trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Người Đưa Tin

Dẫn thông tin từ Vietnamnet, sau khi đoạn tin nhắn miệt thị của các giáo viên của cơ sở tư thục Ngôi Sao bị phát tán trên mạng xã hội, một số phụ huynh đã không đưa trẻ tới lớp.

Ngày đầu sau sự việc đáng tiếc, số trẻ đến lớp giảm. Phía nhà trường đã nhận sai, xin lỗi công khai tới các phụ huynh. Hiện cơ bản phụ huynh cho trẻ quay trở lại lớp.

Trong sáng nay, UBND xã Quỳnh Ngọc tiếp tục thành lập Đoàn thanh tra đi kiểm tra cơ sở tư thục này.

Theo thông tin kiểm tra, đã có 5/6 giáo viên tại cơ sở này xin nghỉ việc. Kết thúc tuần này, giáo viên còn lại cũng xin nghỉ.

Trước đó, ngày 26/4, hình ảnh đoạn tin nhắn được cho là của các giáo viên tại một cơ sở mầm non ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) với những lời lẽ chưa chuẩn mực nói về phụ huynh lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Ngoài việc có lời lẽ không hay với phụ huynh, các cô giáo còn bình phẩm ngoại hình các học sinh mầm non.

Theo một lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Lưu, những tin nhắn đó xuất phát từ nhóm kín của một số giáo viên. Họ có một số lời lẽ khiếm nhã với phụ huynh và học sinh tạo dư luận không tốt. Các giáo viên đã trực tiếp gặp mặt, gọi điện, nhắn tin gửi lời xin lỗi tới phụ huynh, đồng thời cam kết không tái phạm.

Vị lãnh đạo cũng khẳng định, đối với cơ sở này, cần có hình thức xử lý phù hợp, không xem nhẹ nhưng cũng không quá đẩy cao vấn đề lên.

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