Sau khi bị xem thường và nhận vô số lời chê bai từ phía họ hàng nhà người yêu, cô nàng đã kể lại màn ra mắt đầu gây cấn và bất ngờ trên Facebook. Chỉ sau vài giờ đăng tải, dòng trạng thái đã nhận được hơn 44.000 lượt like, 3.000 lượt chia sẻ, cùng hơn 4.000 bình luận.

Vừa đến nhà người yêu thì choáng choáng, chưa kịp chào hỏi các ông bà cô dì chú bác đã bị lôi vào bếp. Chuyện bếp núc em không lo lắm vì ở nhà được rèn rồi.

“Em xin chia sẻ câu chuyện ra mắt nhà bạn trai. Em 21 tuổi bằng tuổi người yêu. Ngày đẹp trời, người yêu em nhắn là: "Em ơi chiều về ra mắt nhà anh nhé, nhà anh hôm nay cúng đấy, có đầy đủ họ hàng". Em vừa nhận được tin nhắn hoang mang vô cùng, có bố mẹ người yêu thôi đã đủ lo lắng đằng này còn họ hàng nữa. Thôi thì đành vậy, em phi ngay ra chợ mua hoa quả, hộp bánh để chiều còn đi.

Xong xuôi nấu nướng đến lúc ăn, em vừa ngồi xuống thì bác trưởng nhà người yêu nói thế này: "Cúng giỗ mua đồ thắp hương mà mua cái hộp bánh, thứ quả này à? Nghe nói đi làm kiếm ra tiền rồi mà mua cái thứ không ra đâu", rồi túi quả với hộp bánh bị bỏ ra ghế cho bọn trẻ con.

Rồi tiếng các bác xì xào nọ kia "Em nghe thằng T kể con bé kia nó học ở [...], trường đấy kém lắm chứng tỏ nó học dốt", "mắt thì cận mà nhà bình thường, nghe nói nó bán đồ Úc xách tay mà không biếu nổi được hộp thuốc"... nói chung là chê trách rất nhiều.

Em cố gắng giữ bình tĩnh, kìm nén không tức giận nhưng lại được mấy đứa em họ người yêu học tầm lớp 10 hay 11 gì đó chỉ thẳng mặt: "Hay nhỉ đến nhà người yêu mà không mua quà gì à? Nhà nghèo quá không mua nổi thỏi son cho mấy đứa em à?”.

Sau khi bị gia đình nhà bạn trai sỉ nhục và chê bai đủ đường, cô gái đứng lên làm điều khiến ai nấy cũng bất ngờ:

“Em không nhịn được nữa đứng dậy xin phép về vì nhà có việc, trước khi về em có nói với nhà người yêu thế này:

Cháu xin phép nói vài lời trước khi về, nếu có gì sai các bác thứ lỗi cho cháu. Thứ nhất cháu hiện tại vẫn là sinh viên đang làm thêm chưa có nhiều tiền, nhưng đồ cháu mua thắp hương cho các cụ cũng không phải là thứ không ra đâu (em mua nho đen và bánh nhập khẩu).

Cháu chỉ là nhân viên làm thêm giờ để thêm vào phần tiền học phụ giúp bố mẹ, lương mỗi tháng được tầm gần 2 triệu là nhiều lắm rồi, mà còn phải chi tiêu nữa tiền đâu mà mua được quà tặng cho mỗi bác.

Thứ 2 cháu học trường [...] là lựa chọn của cháu, cháu thi đại học được 22,5 điểm chứ không phải thấp. Còn về phía các em, các em sau này ra mắt nhà người yêu mà các em được hỏi câu như em hỏi chị các em nghĩ gì? Khi nói chuyện với người khác chỉ tay vào mặt người khác là bất lịch sự đấy em ạ". Sau đó em xin phép về thẳng, người yêu muốn đưa em về nhưng bị giữ lại.

Em không trách người yêu mà trách nhà người yêu, nhưng vẫn chọn lựa cách chia tay vì nếu có muốn tiến xa cũng không thể nào sống cùng với nhà chồng như vậy”.

Dưới đây là hàng loạt bình luận chỉ trích hành vi vô tâm, bất lịch sự của họ hàng nhà trai:

“Sao lại có những người cư xử thiếu hiểu biết thế nhỉ? Lẽ ra lớn tuổi thì phải để cho con cháu nể phục, kính trọng chứ ai lại vứt quà của cháu dâu tương lai như thế”, “Cô ấy vụng về hư hỏng thì quát mắng còn có lý, đằng này biết điều như thế rồi còn chê bai”, “Không đến tay không là may rồi, mấy đứa nhóc kia là cái gì mà phải có nghĩa vụ mua qua cho chúng nó, lại còn dám hất hàm yêu sách như vậy”, “Tụi trẻ con cư xử vô giáo dục quá”.

Khép lại câu chuyện, cô chia sẻ: “Em chia sẻ để thấy một sự thật mất lòng rằng: Chọn được người yêu, người chồng hợp với mình là một chuyện, còn gia đình nhà người yêu nữa… Có khi nào trước khi yêu nên hỏi người yêu rằng: Bố mẹ anh có cho anh yêu em không?”.