Ngày đầu 'hàng quán được phục vụ tại chỗ', một quán ở TPHCM đã bị xử phạt

Vừa mở cửa sau quy định mới việc 'hàng quán được bán tại chỗ' , một quán ở Bình Thạnh (TP.HCM) đã bị xử lý do không tuân thủ quy định kinh doanh cũng như kém an toàn trong phòng dịch.

Sáng 28-10, các cơ sở kinh doanh ăn uống tại TP.HCM chính thức được bán tại chỗ trở lại cùng một số điều kiện hoạt động đi kèm. Theo ghi nhận của phóng viên báo Pháp luật, hầu hết các quán ăn, quán cà phê trên địa bàn TP đã mở cửa đón khách ăn uống tại chỗ.

VTC News thông tin, các quán ăn chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn tay cho khách hàng. Trong khi đó, TP.HCM yêu cầu các hoạt động và cơ sở kinh doanh phải đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện nghiêm 5K, cài đặt và quét mã QR theo quy định của Bộ Y tế và thành phố gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chủ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các cá nhân tham gia.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những quán không thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Y Tế và bị xử phạt ngay trong sáng đầu tiên được tái 'phục vụ tại chỗ'.

Theo ghi nhận của Pháp luật và bạn đọc, vào sáng nay, một quán cà phê trên đường Vạn Kiếp (Quận Bình Thạnh) đã bị lực lượng chức năng xử phạt ngay từ 8h sáng ngày mở bán đầu tiên do lấn chiếm lề đường để kê bàn ghế tiếp khách.

Lực lượng chức năng đã có mặt yêu cầu quán phải thu dọn bàn ghế, xử phạt theo quy định

Dù hân hoan, vui mừng nhưng trong hôm nay và những ngày tới đây, người dân Sài Gòn nói chung và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nói riêng vẫn cần cảnh giác trước tình hình dịch bệnh còn phức tạp. Những biện pháp phòng dịch ở nơi công cộng cần duy trì, song song với đó, lực lượng chức năng sẽ thường xuyên kiểm tra để đảm bảo các hoạt động trong ngưỡng an toàn, đúng quy định.

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