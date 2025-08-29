Ngày 29/8: Áp thấp nhiệt đới có thể thành bão số 6, vào vùng biển Nghệ An - Huế ngày 30/8, từ Đà Nẵng trở ra miền Bắc mưa lớn

Chuyên gia khí tượng nhận định, 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên cấp 8 (cấp bão), nhưng rất ít khả năng mạnh lên cấp 9. Khi di chuyển vào vùng biển ven bờ, áp thấp nhiệt đới (hoặc bão) có khả năng suy yếu.

Theo thông tin VietNamNet , theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h sáng nay (29/8), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Đông Nam đặc khu Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Cụ thể, đến 7h sáng mai (30/8), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển từ Nghệ An đến TP Huế, khả năng mạnh lên thành bão với sức gió cấp 8, giật cấp 10. Nếu mạnh lên thành bão, đây là cơn bão số 6 trên Biển Đông trong năm 2025.

Mây bão lệch về phía Tây nên ngay từ chiều nay đất liền và ven biển nước ta đã có mưa tăng dần. Cao điểm mưa sẽ là trong đêm 30 - sáng 31/8.

Đến 7h sáng 31/8, áp thấp nhiệt đới vẫn di chuyển Tây Tây Bắc, 20-25km/h và suy yếu trên khu vực Trung Lào.

Do tác động của những hình thái trên, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có mưa giông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2,0-5,0m, biển động mạnh.

Từ đêm 29/8, vùng biển từ Nghệ An đến TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư và đặc khu Cồn Cỏ) có mưa giông mạnh; gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2-5m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Ngày 28/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi các tỉnh, thành phố từ Bắc Bộ đến Đà Nẵng, yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 5, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, một số địa phương khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã có mưa to đến rất to, gây lũ, ngập lụt, thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, cơ sở hạ tầng.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp thấp nhiệt đới nên từ chiều tối và đêm nay đến đêm 30-8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 120-250mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 150mm trong 3 giờ đồng hồ.

Ngoài ra, chiều và đêm nay, các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Ngày 31/8, mưa lớn tiếp tục duy trì ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng.

Lượng mưa ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng từ 30-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Huế từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Tổng lượng mưa từ chiều tối và đêm nay đến ngày 31-8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến từ 150-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố: Huy động nguồn lực tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ sau bão. Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh...