Ngán ngẩm 'thần y' tự xưng trị được covid-19, xin cơ quan chức năng cho ở chung với F0 để chứng minh

Trước hành động kỳ quặc của "vị pháp sư" tự xưng, chiến sĩ công an chỉ biết lắc đầu ngao ngán, kiên nhẫn để cho anh ta nói hết câu chuyện.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhiều địa phương vẫn đang nỗ lực, chạy đua để phòng, chống dịch bằng nhiều biện pháp. Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip một "thần y" tự xưng có thể điều trị được dịch Covid-19 khiến dân mạng vô cùng ngán ngẩm.

Vị "thần y" tự xưng có thể trị được bệnh Covid-19 - Ảnh: Cắt từ clip

Theo đó, giữa trưa nắng gắt, một người đàn ông trong trang phục kỳ lạ, búi tóc quấn bằng khăn, lấy khăn tắm làm áo, vải quấn thành váy xuất hiện tại chốt kiểm soát dịch. Người đàn ông liên tục truyền đạt cho lực lượng chức năng về việc mình có thể nhìn thấy được Covid-19 và có cách trị được nó. Anh cũng tự nhận mình là pháp sư, đã từng dương tính và chiến thắng virus Sars-cov2.

Người đàn ông nói: "Mấy con covid-19 bé tí, làm cho nhân loại lú lại hết. Tôi đây Đỗ Xuân Đ. đã nhìn thấy nó và chiến thắng nó thực sự... Tôi muốn tìm nhà chức trách để nói rõ vấn đề này. Nếu chưa tin cứ tets tôi xem có bị Covid hay không. Cho tôi vào sống chung với F0, hoàn toàn tôi không bị bất cứ vấn đề gì, không bị lây nhiễm."

Vị 'pháp sư' tự xưng có nhiều lời nói và hành động kỳ lạ - Ảnh: Cắt từ clip

Trước những hành động và lời nói có phần kỳ quặc của "vị pháp sư", chiến sĩ trực chốt chỉ biết lắc đầu ngao ngán, kiên nhẫn để cho anh ta nói hết câu chuyện. Cuối đoạn clip, chiến sĩ công an có lẽ đã quá bất lực với đoạn hội thoại "xoắn não" này nên đã nhẹ nhàng khuyên người này hãy trở về nhà, không nên ra ngoài vào thời điểm giãn cách. Tuy chưa rõ sự việc xảy ra ở đâu, song hành động của người đàn ông này khiến dư luận không khỏi bức xúc, ngán ngẩm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngan-ngam-than-y-tu-xung-tri-duoc-covid-19-xin-co-quan-chuc-nang-cho-o-chung-voi-f0-de-chung-minh-417328.html