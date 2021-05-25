Nạn nhân là người quen, chủ nuôi chó Pitbull cắn chết người cứ 'úp mở', 'ẩn giấu' danh tính?

Xã hội 25/05/2021 16:01

Cơ quan điều tra tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An vẫn chưa xác minh được danh tính nạn nhân bị chó Pitbull cắn chết cách đây 5 ngày. Vụ việc "hi hữu" này xuất hiện thêm diễn biến mới.

Vụ việc hi hữu một người tử vong do bị chó Pitbull cắn chết tại tỉnh Long An khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa thể xác minh được danh tính của nạn nhân xấu số. Trao đổi với PV Dân Trí về vụ việc này, đại diện UBND huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết:

"Cơ quan điều tra đang thu thập hồ sơ vụ việc để xem xét có khởi tố hay không. Đến nay, chủ con chó Pitbull là anh Hồ Thanh Hải vẫn đang bị thương nặng, chưa thể cung cấp lời khai. Hiện chúng tôi vẫn chưa thể xác định được nạn nhân tử vong là ai và ở đâu".

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Khu vực mương nước nơi xảy ra vụ việc kinh hoàng - Ảnh: VnExpress

Hôm xảy ra vụ việc kinh hoàng, nạn nhân tử vong vì không xác định được danh tính nên cơ quan điều tra đành đưa thi thể về chôn cất tại khu nghĩa trang nhân dân. Theo lời khai ban đầu của anh Hải - chủ nuôi chó "khủng", anh chỉ cho biết là người quen nhưng chưa cho biết thêm bất cứ thông tin gì thêm về nạn nhân như địa chỉ, quê quán. 

Tìm hiểu thêm những người xung quanh về sự việc "hi hữu" này, chị Hồ Thanh H. - chị của anh Hải cũng nói rằng chị chỉ biết đây là người bạn cũ của Hải, hai người quen nhau khi Hải còn ở quận 6, TP.HCM. Trước lúc vụ việc thương tâm xảy ra, hai người có tranh chấp, lời qua tiếng lại dẫn đến cự cãi. Lúc này, 2 con chó của Hải thấy vậy liền lao đến bạn của Hải cắn tới tấp mặc cho Hải can ngăn.

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Hôm xảy ra vụ việc, 2 con chó Pitbull cùng lao vào cắn người, một con đã bị đánh chết, một con được giao cho chị H. trông nom - Ảnh: Dân Trí

Không chỉ nạn nhân bị cắn dẫn đến tử vong mà người nuôi chó "khủng" cũng bị thương nặng. Hải bị chó cắn nát bắp tay đã được khâu lại, còn một bên mắt bị thương rất nặng chờ chẩn đoán. Theo thông tin trên báo Công An TP.HCM, liên tục trong hai ngày 21 và 22/5, điều tra viên Công an huyện Thủ Thừa vẫn "túc trực" tại nơi anh Hồ Thanh Hải điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Long An để lấy lời khai. Tuy nhiên, anh Hải chủ của 2 con chó chỉ cung cấp thông tin nạn nhân tử vong là bạn quen, không nói rõ tên tuổi, địa chỉ.

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Anh Hải cũng bị thương khá nặng sau vụ việc - Ảnh: Dân Trí

Xoay quanh vụ việc này, cơ quan điều tra cũng tìm hiểu những người xung quanh nhà Hải, chia sẻ với báo Công An TP.HCM, N.M.T. (47 tuổi, ngụ cùng ấp) cho hay, từ khi anh Hải nuôi 2 chú chó Pitbull khủng thì ít người dân dám lui lại gần nhà anh. Vả lại, một số người dân địa phương cho biết anh Hải khó gần nên rất ít người tiếp xúc, cũng không thấy anh có nhiều bạn bè đến chơi, việc làm cũng không ổn định.

"Cứ đêm là anh Hải lại dắt hai con chó đi dạo ngoài đường. Nghe mọi người nói anh Hải mua hai con chó đó 80 triệu đồng. Mỗi ngày anh Hải đều cho chó ăn thịt gà, thịt bò các loại. Anh Hải dắt chó đi ngoài đường nhiều nhưng gần như không ghé nhà ai" - anh T. chia sẻ thêm.

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Nhà anh Hải đóng kín cửa từ sau vụ việc kinh hoàng xảy ra - Ảnh: Dân Trí

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra làm rõ, xác minh danh tính nạn nhân. Ngoài ra, để phục vụ công tác điều tra, công an huyện Thủ Thừa cũng đã lập biên bản bàn giao và yêu cầu chị H. không được bán hoặc đem chó đi nơi khác.

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Liên quan đến việc chó Pitbull cắn chết người ở Long An, mới đây, chuyên gia chó cảnh đã lên tiếng chia sẻ về giống chó này, giải thích nguyên nhân cũng như thông tin về một số điều cần lưu ý khi nuôi một con thú lớn như vậy trong nhà.

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