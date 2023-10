Vụ việc hi hữu một người tử vong do bị chó Pitbull cắn chết tại tỉnh Long An khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa thể xác minh được danh tính của nạn nhân xấu số. Trao đổi với PV Dân Trí về vụ việc này, đại diện UBND huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết:

"Cơ quan điều tra đang thu thập hồ sơ vụ việc để xem xét có khởi tố hay không. Đến nay, chủ con chó Pitbull là anh Hồ Thanh Hải vẫn đang bị thương nặng, chưa thể cung cấp lời khai. Hiện chúng tôi vẫn chưa thể xác định được nạn nhân tử vong là ai và ở đâu".