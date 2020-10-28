Sau khi sát hại cha, Lò Văn Ương trốn lên rừng ăn lá ngón tự sát. Vụ án mạng đang được Công an huyện Mường La điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Trưa 28/10, trên địa bàn bản Nà Tâu, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, Sơn La xảy ra vụ án mạng con trai sát hại cha rồi tự sát gây rúng động dư luận địa phương.

Theo thông tin trên VOV, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, ông Lò Văn Yên (SN 1954, thường trú tại bản Nà Tâu, xã Ngọc Chiến) bị con trai là Lò Văn Ương (SN 1994) sát hại. Sau khi gây án, Lò Văn Ương đã bỏ trốn lên rừng.

Sau khi sát hại cha, con trai lên rừng ăn lá ngón tự sát - Ảnh: VOV

Nhận tin báo, Công an xã Ngọc Chiến lập tức báo cáo sự việc cho Công an huyện Mường La. Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai truy bắt hung thủ.

Đến khoảng hơn 15 giờ cùng ngày, cơ quan công an đã phát hiện nghi phạm Lò Văn Ương trong tình trạng đã tử vong. Khám nghiệm tử thi xác định Ương ăn lá ngón tự sát tại địa điểm cách hiện trường ban đầu hơn 1 km. Được biết, Lò Văn Ương là đối tượng nghiện ma túy.

Hiện nguyên nhân vụ án mạng đang tiếp tục được Công an huyện Mường La điều tra làm rõ.

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