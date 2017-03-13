Sau khi lời qua tiến lại nam thanh niên dùng tay đấm vào mặt khiến đối thủ chết tại chỗ.

Ngày 13.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Định để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Duy Thuần (45 tuổi, ngụ xã Nhơn Hạnh, TX.An Nhơn, tỉnh Bình Định) ở sòng bầu cua, vào ngày 10.3.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 10.3, trong lúc đang đánh bầu cua ở thôn Lộc Thuận (xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn) thì anh Nguyễn Duy Thuần xảy ra mâu thuẫn với Hàn Thắng Thọ (31 tuổi, ngụ xã Nhơn Phong, TX.An Nhơn, tỉnh Bình Định).

Trong lúc lời qua tiếng lại, Thọ dùng tay đấm một phát thẳng vào mặt anh Thuần khiến anh này chết tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-thanh-nien-dam-chet-nguoi-o-song-bau-cua-183658.html