Nam thanh niên bị chị ruột đổ nguyên bình nước sôi vào đầu

Thanh niên kể đang ngồi ăn mì thì bị chị ruột đổ nước sôi từ trên đầu xuống dẫn đến bỏng nặng vùng mặt và cổ. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) cho biết đang điều tra làm rõ nghi án nam thanh niên bị mẹ và chị gái đổ nước sôi lên đầu gây bỏng nặng.

Nạn nhân là anh Lý Phước Hảo (24 tuổi, ngụ thị trấn Cái Vồn, thị xã Bình Minh). Anh Hảo kể, chiều 1/11, anh đi làm về và ngồi ăn mì thì bị mẹ ruột la mắng, hai bên có cự cãi vài câu.

Nạn nhân bị bỏng nặng - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Sau đó, chị ruột của anh Hảo nấu nước sôi đổ ra nồi. Anh tưởng chị đi tắm nên không phản ứng gì. Không ngờ người chị đổ nước sôi lên người anh. Lúc này, người mẹ giữ anh Hảo lại để cô chị gái dùng dao đâm. Tuy nhiên anh Hảo né được, vết dao sượt qua tay bị thương, theo Pháp Luật TP.HCM.

Sau đó anh Hảo vùng chạy ra ngoài và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng từ phần đầu đến lưng. Tuy nhiên đây chỉ là lời khai một phía của nạn nhân, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh làm rõ.

Anh Hảo đau đớn la khóc sau khi bị đổ nước sôi lên người - Ảnh: FB

Ông Ngô Công Nhân (50 tuổi, chú anh Hảo) cho biết vụ việc khiến ai cũng đau lòng và bức xúc. Nguyên nhân có thể do Hảo không biết cách ăn nói, hay cộc cằn khiến gia đình thấy khó chịu.

Sau vụ việc, gia đình anh Hảo cũng bỏ nhà đi mất. Hiện anh Hảo được một số bạn bè đồng nghiệp góp tiền chăm sóc tại bệnh viện.

Bị tạt nước sôi khiến mặt và cổ anh Hảo bị bỏng, sưng đến híp mắt. Hiện nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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