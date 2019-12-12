Muôn vàn món quà người hâm mộ dành tặng cho HLV Park Hang Seo, đơn giản nhưng đong đầy tình cảm 

Sau những thành công mà HLV Park Hang Seo và các học trò đạt được, ngoài “cơn mưa” tiền thưởng, thầy Park còn nhận được rất nhiều món quà ý nghĩa từ người hâm mộ.

Không chỉ là huấn luyện viên giỏi, trong lòng người dân Việt Nam, ông Park Hang Seo còn được xem là một người thầy đáng kính. Sau những chiến tích vang dội với bóng đá Việt Nam, người hâm mộ luôn mong muốn mang tặng người thầy tài ba những món quà ý nghĩa nhất. Người hâm mộ đứng chờ ở sân bay để tặng quà

Mới đây, sau khi thầy Park dẫn dắt các cầu thủ U22 Việt Nam giành được HCV tại SEA Games 30, đông đảo người hâm mộ đã đến sân bay Nội Bài để chào đón. Trong đó, anh Nguyễn Thuần đến từ làng nghề mộc Dư Dụ, huyện Thanh Oai, Hà Nội đã mang đến bức tranh điêu khắc để tặng vị huấn luyện viên người Hàn Quốc. Bức tranh điêu khắc người hâm mộ muốn dành tặng cho HLV Park Hang Seo - Ảnh: Internet Được biết để hoàn thành tác phẩm này, anh Thuần đã mất 10 ngày liền. Mặc dù không quá xa xỉ nhưng đây quả là một món quà vô cùng đặc biệt và ý nghĩa.

Món quà từ người hâm mộ đặc biệt Khoảnh khắc vô cùng đặc biệt sau trận chung kết của đội tuyển U22 vừa qua - Ảnh: Internet HLV Mao Rozen là người hâm mộ đặc biệt này - Ảnh: Internet Vào tối 7/12, sau khi kết thúc cuộc họp báo sau trận đấu với Campuchia và chuẩn bị ra về, HLV Park Hang Seo được một người đàn ông trung niên nước ngoài đề nghị gặp mặt. Được biết đây là một HLV rất yêu thích vị chiến lược gia người Hàn. Chính vì vậy vị HLV này đã đề nghị gặp trực tiếp và tặng cho thầy Park một quyển sách bóng đá có tựa đề “Tactics from the roots” (Tạm dịch: Chiến thuật từ nguồn gốc). Trong sách người này còn đề tặng: “Thân gửi HLV Park Hang Seo. Bằng tất cả sự tôn trọng”. Cổ động viên vượt gần 400km tặng quà cho thầy Park Trước đó vào chiều 17/11, trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu quan trọng với đội tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022, anh Trần Quốc Hoàng (xã Thịnh Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã mang đến tặng bức tượng tạc hình HLV Park do chính tay anh thực hiện. Người hâm mộ vượt 400km để tặng quà thầy Park - Ảnh: Internet Theo anh Hoàng, bức tượng này thể hiện tình yêu, lời cảm ơn và bày tỏ lòng hâm mộ đối với vị HLV tài ba, có nhiều đóng góp trong việc đưa bóng đá Việt Nam vươn tầm cao mới. HLV Park Hang Seo được trao tặng Huân chương Hữu nghị - Ảnh: Internet Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhiều lần gửi quà cho vị HLV người Hàn Quốc - Ảnh: Internet Không chỉ người dân mà chính phủ và các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp Việt Nam cũng dành rất nhiều tình cảm cho vị chiến lược gia Hàn Quốc. Với những đóng góp to lớn cho nền bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã được trao Huân chương Hữu nghị. Bên cạnh đó, thủ tướng còn nhiều lần gửi thư động viên thầy Park và các học trò.

Con trai có khuôn mặt giống HLV Park Hang Seo y đúc, mẹ trẻ tiết lộ điều đặc biệt khi mang thai Mỗi khi ngắm ảnh cậu bé, ai nấy đều phải trầm trồ rằng giống hệt huấn luyện viên Park Hang Seo. Được biết, mẹ bé cũng là một fan của thầy Park.

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