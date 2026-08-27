Mua xe trả góp cần những gì? Danh mục hồ sơ trước khi ra cửa hàng

Quyết định mua xe máy trả góp thường được đưa ra khá nhanh, đặc biệt khi các đại lý triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn. Tuy nhiên, không ít người chỉ đến cửa hàng mới phát hiện thiếu giấy tờ, phải quay về bổ sung hồ sơ hoặc lỡ mất suất ưu đãi trong ngày. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi đến đại lý không chỉ giúp rút ngắn thời gian xét duyệt mà còn tránh những tình huống bị động không đáng có. Vậy mua xe trả góp cần những gì , và đâu những giấy tờ bắt buộc theo quy định hiện hành?

Đây là những căn cứ pháp lý cơ bản mà các tổ chức tín dụng và công ty tài chính áp dụng trong quá trình thẩm định hồ sơ, bất kể hình thức đăng ký trực tiếp tại cửa hàng hay qua ứng dụng trực tuyến.

Theo Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, để được xem xét cấp tín dụng, khách hàng cá nhân cần đáp ứng các điều kiện, bao gồm từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có nhu cầu sử dụng vốn vào mục đích hợp pháp; có phương án sử dụng vốn khả thi; đồng thời có khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Về mặt pháp lý, người từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi vẫn có thể tham gia các giao dịch trả góp nếu không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự và được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật. Dù vậy, để hạn chế rủi ro nợ xấu và tranh chấp, hầu hết các công ty tài chính hiện nay đều thắt chặt quy chế nội bộ, chỉ chấp nhận hồ sơ mua xe máy trả góp đối với khách hàng từ đủ 18 tuổi trở lên.

Bản gốc giấy tờ tùy thân

Giấy tờ cơ bản và quan trọng nhất khi làm hồ sơ mua xe trả góp là CCCD/Thẻ căn cước còn hiệu lực. Đây là căn cứ để đơn vị tài chính xác minh danh tính, đối chiếu thông tin cá nhân và thực hiện các bước thẩm định theo quy định. Nếu giấy tờ đã hết hạn hoặc thông tin chưa đồng bộ với dữ liệu cư trú, khách hàng có thể được yêu cầu bổ sung giấy tờ chứng minh thông tin cư trú theo quy định hiện hành. Vì vậy, người mua nên mang theo cả bản gốc để đối chiếu tại quầy, tránh trường hợp chỉ có bản sao dẫn đến phải bổ sung hồ sơ.

Ngoài căn cước công dân, một số đơn vị tài chính có thể yêu cầu thêm sổ hộ khẩu điện tử hoặc giấy tờ chứng minh nơi cư trú hiện tại nếu địa chỉ thường trú khác với nơi đang sinh sống, nhằm thuận tiện cho việc liên hệ và xác minh trong quá trình thanh toán các kỳ tiếp theo.

Nhóm giấy tờ chứng minh khả năng tài chính

Đây là nhóm hồ sơ có vai trò quan trọng trong quá trình đánh giá khả năng được duyệt cũng như hạn mức tín dụng mà khách hàng có thể được cấp. Với người lao động có hợp đồng chính thức, các giấy tờ thường được yêu cầu gồm hợp đồng lao động còn hiệu lực và sao kê lương qua tài khoản ngân hàng trong khoảng 3 - 6 tháng gần nhất.

Đối với người kinh doanh tự do hoặc không có hợp đồng lao động cố định, các đơn vị tài chính có thể áp dụng các hình thức xác minh thu nhập thay thế như hóa đơn điện, nước đứng tên cá nhân, thông tin giao dịch tài chính hoặc các giấy tờ khác để đánh giá khả năng trả nợ theo phương án sử dụng vốn đã đăng ký.

Trên thực tế, yêu cầu hồ sơ có thể khác nhau tùy theo từng công ty tài chính. Do đó, người tiêu dùng nên chủ động liên hệ hotline hoặc đại lý bán xe để được tư vấn cụ thể về hồ sơ cần thiết. Việc chuẩn bị đúng các giấy tờ trước khi đến cửa hàng giúp quá trình thẩm định diễn ra nhanh hơn đáng kể, bởi phần lớn thời gian chờ đợi trong quy trình mua xe trả góp không nằm ở khâu ký hợp đồng mà nằm ở bước xác minh thông tin tài chính của khách hàng.

Khách hàng chuẩn bị hồ sơ đáp ứng điều kiện mua xe máy trả góp (Nguồn: FE CREDIT)

Thông tin liên hệ và người tham chiếu

Trong nhiều chương trình mua xe trả góp, khách hàng có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin liên hệ của một hoặc hai người thân không cùng địa chỉ cư trú. Những người này đóng vai trò là đầu mối liên hệ dự phòng, hỗ trợ quá trình xác minh thông tin hoặc liên hệ khi cần trao đổi về khoản vay theo quy định của đơn vị tài chính.

Đây là yêu cầu phổ biến trong ngành tài chính tiêu dùng nhằm hỗ trợ quá trình quản lý khoản vay, không đồng nghĩa với việc thông tin cá nhân của người tham chiếu sẽ bị sử dụng cho mục đích khác ngoài phạm vi liên hệ khi cần thiết. Người mua nên trao đổi trước với người được nêu tên để tránh bất ngờ khi có cuộc gọi xác minh từ phía đơn vị tài chính.

Sau khi hồ sơ được duyệt, một trong những bước quan trọng không kém là đọc kỹ hợp đồng trước khi ký kết. Người mua cần xác nhận rõ ba thông tin quan trọng gồm: số tiền trả trước, số tiền phải thanh toán ở từng kỳ cùng thời hạn thanh toán cụ thể, và tổng số tiền phải trả trong toàn bộ thời gian vay, bao gồm lãi suất và các khoản phí liên quan (nếu có). Việc nắm rõ những con số này ngay từ đầu giúp người mua chủ động trong kế hoạch chi tiêu hàng tháng, tránh tình huống phát sinh phí phạt do chậm thanh toán ngoài dự tính.

Mua xe trả góp hiện nay có thể nói là khá đơn giản nếu người mua chủ động tìm hiểu yêu cầu hồ sơ và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết. Một checklist rõ ràng trong tay không chỉ giúp tiết kiệm một buổi đi lại mà còn là nền tảng để cả hành trình sở hữu chiếc xe diễn ra suôn sẻ từ ngày ký hợp đồng đến kỳ thanh toán cuối cùng.

(Nguồn: FE CREDIT)