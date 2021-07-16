Mua và nhốt trái phép 8 con kỳ đà vân, 2 người phụ nữ ở Đắk Nông bị phạt hơn 1 tỷ đồng

Xã hội 16/07/2021 12:10

UBND tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định xử phạt hơn 1 tỷ đồng đối với 2 người phụ nữ (ngụ tại xã Đắk Nang, huyện Krông Nô) về hành vi mua trái phép 8 cá thể kỳ đà vân.

Theo thông tin của Tuổi trẻ, ngày 15/7, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 người phụ nữ tại xã Đắk Nang, huyện Krông Nô về hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. 

Cụ thể, bà Phan Thị T.  (34 tuổi, trú xã Đắk Nang, huyện Krông Nô) mua trái phép hai con kỳ đà vân nặng 4,9kg, bị xử phạt 285 triệu đồng. Trường hợp còn lại là bà Nguyễn Thị H. (49 tuổi, ở cùng xã bà Trường) cũng bị xử phạt 725 triệu đồng ( trong đó, xử phạt 380 triệu đồng vì nhốt động vật rừng trái quy định, xử phạt 345 triệu đồng vì hành vi mua lâm sản trái phép) vì mua và nhốt 6 con kỳ đà vân nặng tổng cộng 12,1kg.

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Một lồng nuôi kỳ đà bị cơ quan chức năng phát hiện - Ảnh: Tuổi trẻ

Theo thông tin của Dân Trí, cuối tháng 6 vừa qua, Công an huyện Đắk Mil cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị L. (SN 1988, ở thị trấn Đắk Mil) về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Chị L. đã có hành vi nuôi nhốt trái phép 7 cá thể kỳ đà vân và một cá thể nhím.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông, cá thể kỳ đà vân thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm (nhóm IB).  Loài này có tên khoa học là Varanus bengalensis. Đây là loài kỳ đà cỡ lớn, phân bố rộng rãi ở khu vực Đông Nam Á, có chiều dài cơ thể từ đầu mũi đến cuối đuôi có thể lên đến 175cm.

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Trong lúc vận chuyển 30 cá thể tê tê từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, vợ chồng Phan Văn Dũng đã bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.

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