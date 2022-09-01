Mưa lớn kéo dài, phố núi Đà Lạt chìm trong biển nước ngay ngày đầu kỳ nghỉ lễ

Xã hội 01/09/2022 19:27

Chiều ngày 1/9, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở Đà Lạt chìm trong biển nước ngay ngày đầu nghỉ lễ.

Theo thông tin từ báo VTC News, vào chiều 1/9, trận mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ khiến Đà Lạt chìm trong biển nước ngay ngày đầu nghỉ lễ. Cụ thể, từ 15h đến hơn 16h chiều nay 1/9, mưa lớn kéo dài khiến cho hệ thống thoát nước nhiều nơi trên địa bàn TP Đà Lạt bị quá tải, nước thoát không kịp đã tràn vào các tuyến đường và khu dân cư gây ngập nặng.

Mưa lớn kéo dài, phố núi Đà Lạt chìm trong biển nước ngay ngày đầu kỳ nghỉ lễ - Ảnh 1

Mưa lớn kéo dài, phố núi Đà Lạt chìm trong biển nước ngay ngày đầu kỳ nghỉ lễ - Ảnh 2
Cơn mưa lớn kéo dài khoảng gần 1 tiếng khiến Đà Lạt xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ. (Ảnh: VTC News)

Những khu vực tại TP Đà Lạt phải gánh chịu cảnh ngập lụt là các khu dân cư dọc đường Phan Đình Phùng và suối Cam Ly. Đoạn đường Phan Đình Phùng (phường 2, TP Đà Lạt) bị ngập sâu trong nước. Người dân di chuyển khó khăn khi đi qua con đường này.

Mưa lớn kéo dài, phố núi Đà Lạt chìm trong biển nước ngay ngày đầu kỳ nghỉ lễ - Ảnh 3

Mưa lớn kéo dài, phố núi Đà Lạt chìm trong biển nước ngay ngày đầu kỳ nghỉ lễ - Ảnh 4

Mưa lớn kéo dài, phố núi Đà Lạt chìm trong biển nước ngay ngày đầu kỳ nghỉ lễ - Ảnh 5

Một số tuyến đường tại trung tâm TP Đà Lạt ngập sâu vì không kịp thoát nước. Đường phố vắng vẻ ngày đầu nghỉ lễ 2/9.  Các khu dân cư dọc đường Tô Ngọc Vân, Cách Mạng Tháng Tám, Trương Văn Hoàn, Ngô Văn Sở... ngập sâu trong nước. Nhiều ô tô, xe máy bị cũng bị nước mưa nhấn chìm. 

Mưa lớn kéo dài, phố núi Đà Lạt chìm trong biển nước ngay ngày đầu kỳ nghỉ lễ - Ảnh 6

Mưa lớn kéo dài, phố núi Đà Lạt chìm trong biển nước ngay ngày đầu kỳ nghỉ lễ - Ảnh 7

Có thể nói, việc Đà Lạt ngập sau trận mưa không phải chuyện hiếm gặp. Thời tiết ở đây chia làm 2 mùa chính là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa bắt đầu vào tháng 5 đến tháng 10 còn mùa khô từ khoảng tháng 11 tới tháng 4. 

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