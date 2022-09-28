Một trường học tại Cà Mau gây tranh cãi khi cho phép học sinh nhuộm tóc, thoa son, son móng tay 'không nổi bật'

Xã hội 28/09/2022 08:57

Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển ban hành nội quy năm học 2022-2023, trong đó cho phép học sinh thoa son, nhuộm tóc không loè lẹt, khác biệt.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trường chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau) ban hành nội quy năm học 2022-2023, trong đó cho phép học sinh thoa son, nhuộm tóc không lòe loẹt, khác biệt. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một cách nhìn tiến bộ của nhà trường, thầy cô nhưng cũng có ý kiến tỏ ra khá ái ngại.

Cụ thể, điều 4 trong nội quy 8 điều của Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển ở TP. Cà Mau, nam sơ vin áo trắng, quần xanh hoặc xanh đen, đầu tóc gọn gàng; nữ mặc áo dài; học sinh đi dép quai hậu hoặc giày.

Ngoài ra, nhà trường cũng quy định rõ, các hoạt động ngoài trời ăn mặc đúng trang phục quy định, lịch sự. Học sinh không được cạo đầu nhưng được nhuộm tóc (không khác biệt, nổi bật), được sơn móng tay, chân, son môi nhưng không đậm, lòe loẹt.

Chia sẻ về điều này, cô Lâm Hồng Sen - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trước nay nội quy của trường là cấm nữ sinh đến trường thoa son và nhuộm tóc. Để đi đến quyết định đưa ra nội quy học sinh như trên, ngoài việc thống nhất giữa Ban Giám hiệu, tập thể giáo viên, trường cũng mời bí thư chi đoàn lớp, lớp phó học tập để cho các em góp ý.

Theo lãnh đạo nhà trường, nếu các điều cấm mà không thực hiện được thì không nên cấm mà nên khuyến khích sự tự giác của các em, tạo ra sự hài hòa.

Một trường học tại Cà Mau gây tranh cãi khi cho phép học sinh nhuộm tóc, thoa son, son móng tay 'không nổi bật' - Ảnh 1
Theo lãnh đạo nhà trường, nếu các điều cấm mà không thực hiện được thì không nên cấm mà nên khuyến khích sự tự giác của các em, tạo ra sự hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

Nêu quan điểm về quy định của trường chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau) ban hành, TS tâm lý Nguyễn Thu Hương nói bà ủng hộ quy định của trường. Bà Hương bày tỏ cần quy định rõ ràng và có hướng dẫn thực hiện bao giờ cũng tốt hơn là cấm.

Theo bà Hương chỉ ra một vấn đề, giới trẻ giờ ít được trải nghiệm. Bản thân các con cũng quá khổ sở về việc không được trải nghiệm thì nay lại bị o ép, cấm đoán cả những thứ hết sức vô hại như trang điểm. Thế thì bảo sao các không lao theo những thứ độc hại khác.

Cô giáo Nguyễn Thanh Bình (Chương Mỹ, Hà Nội) - giáo viên dạy Hóa cho rằng, quy định này có thể chấp nhận được vì là quy định với học sinh cấp 3, là học sinh ở độ tuổi cần được làm điều mình muốn trong khuôn khổ. Tuy nhiên, nếu nhà trường quy định thì cần quy định rõ học sinh được làm gì, được làm tới đâu.

“Chứ trong quy định đừng chỉ ghi chung chung dẫn tới khi vào thực tế lại khó cho giáo viên và nhà trường. Còn tôi đồng ý với quy định này vì thực tế với quan điểm không quản được là cấm có khi còn phản tác dụng”- cô Bình chia sẻ.

Một trường học tại Cà Mau gây tranh cãi khi cho phép học sinh nhuộm tóc, thoa son, son móng tay 'không nổi bật' - Ảnh 2
Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển đang gây tranh cãi khi cho phép học sinh thoa son, nhuộm tóc không loè lẹt, khác biệt - Ảnh: Internet

Trao đổi với VnExpress về vấn đề này, lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết sẽ kiểm tra lại vụ việc. Trong thông tư 32 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường THCS, THPT, không có nội dung nào cấm học sinh nhuộm tóc, đánh son, sơn móng. Nhưng thực tế, nhiều trường đã đưa yêu cầu về nhuộm tóc, thoa son trong nội quy.

Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình) quy định học sinh để đầu tóc gọn gàng, không nhuộm màu, không tô son phấn trừ khi có biểu diễn văn nghệ; THPT chuyên Thái Bình yêu cầu học sinh không nhuộm tóc, cấm sơn móng tay, móng chân.

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