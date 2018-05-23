Chị Đỗ Thị Thu Hạ (25 tuổi, ngụ thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) dáng người gầy gò, da xanh xao, khoác trên mình chiếc áo bệnh nhân, ngồi lặng trên chiếc giường bệnh. Đã 3 tháng trôi qua, kể từ ngày sinh con, hai mẹ con phải tách biệt hai nơi vì căn bệnh lao quái ác. Nỗi nhớ con cồn cào, da diết nhưng chị cũng chỉ biết hỏi thăm sức khỏe của con qua điện thoại và ngắm con qua những tấm ảnh chồng gửi qua mạng xã hội cho mình.

3 tháng trước, chị có dấu hiệu sinh non, được gia đình đưa đến bệnh viện. Bé Trần Gia Hưng (3 tháng tuổi) chào đời thiếu tháng, chỉ nặng 2,2kg.

Sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh quái ác, cơ thể chị Hạ tiều tụy, chỉ còn da bọc xương. Từ một thai phụ cân nặng trên 50kg, bây giờ chị chỉ còn 30kg.

Sau sinh, chị Hạ có dấu hiệu sốt liên tục vào buổi chiều, gia đình đưa đi khám mới biết mắc phải căn bệnh lao. Hai mẹ con bị tách biệt từ đó. Chị Hạ được đưa đến điều trị ở khoa lao, bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên.

Từ ngày tách mẹ, bé Hưng phải bú sữa ngoài. Gia đình nhận ra dấu hiệu bất thường giống mẹ như sốt li bì, đưa đi khám thì trời đất sụp xuống khi bác sỹ cho biết bé bị lây nhiễm lao từ mẹ. Xót xa hơn, ngoài bệnh lao, bé Hưng còn mắc bệnh suy gan nặng.

Chị Hạ phát hiện mắc lao sau khi sinh con đầu lòng - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau một thời gian dài điều trị tại bệnh viện, phần thiếu hơi ấm, thiếu sữa mẹ, phần bệnh tật hoành hành, dùng nhiều thuốc kháng sinh nên bé Hưng bị suy dinh dưỡng nặng. 3 tháng nhưng cháu bé chỉ nặng 3kg. Cái bụng đã chiếm 1/2 trọng lượng cơ thể do di chứng căn bệnh gan.

Sau hơn 2 tháng điều trị, bé Hưng đã được xuất viện trở về nhà.

Mong manh sự sống

Bé Hưng là con đầu lòng của vợ chồng chị Hạ và anh Trần Văn Hội (26 tuổi). Trước khi sinh, vợ chồng chị Hạ làm công nhân ở Bình Dương với mức lương 4,3 triệu đồng/tháng. Cận ngày sinh, chị nghỉ việc về quê chờ ngày sinh nở. Ngày vợ sinh, anh Hội cũng được nghỉ phép một tuần để về chăm sóc vợ con. Thế nhưng, khi những người thân yêu lần lượt mắc bệnh, anh đành xin nghỉ việc để ở nhà hẳn.

Di chứng bệnh lao và gan nặng khiến bé Hưng bị suy dinh dưỡng nặng, cái bụng phình to, chực nổ tung - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mẹ ruột của chị Hạ qua đời đã lâu. Ngày chị nằm viện, người cha già túc trực, chăm sóc. Anh Hội cùng người mẹ chăm sóc cho con trai ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Thỉnh thoảng anh lại tranh thủ lặn lội lên chăm sóc, ngóng trông tình hình sức khỏe của vợ. Vừa chạy vạy vay mượn khắp nơi để có tiền tiếp tục lo thuốc thang, viện phí cho vợ con.

"Bác sỹ cho biết vợ tôi nếu kiên trì chữa trị, hợp thuốc thì khoảng 6 đến 8 tháng sẽ khỏi bệnh. Tôi mong vợ cố gắng chữa trị, nhanh chóng bình phục để trở về, cùng tôi chăm sóc con trai.

Con mắc cùng lúc hai bệnh hiểm nghèo, giờ lại suy dinh dưỡng nặng, không biết rồi đây sẽ như thế nào nữa. Ước gì tôi có thể gánh bệnh tật thay con, để con có cơ hội sống những tháng ngày bình yên trên cõi đời", nhìn con trai vật vã trong đau đớn, anh Hội thở dài chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Trâm (chi hội trưởng hội phụ nữ thôn Phú Thuận) cho biết, vợ chồng chị Hạ mới cưới nhau khoảng một năm nay. Vì kinh tế gia đình nên họ phải đi làm ăn xa. Giờ trở về sinh nở không may lại mắc trọng bệnh cả mẹ lẫn con, khiến cho gia đình càng thêm vất vả.